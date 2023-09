MASSA ENTREGÓ MÁS DE 500 VIVIENDAS EN LA RIOJA: “NO SOMOS UN PAÍS DE MIERDA COMO ANDAN DICIENDO ELLOS, SOMOS UN PAÍS DE TRABAJO, PRODUCCIÓN Y EDUCACIÓN”

Compartir esta Noticia

El ministro de Economía, junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, hicieron entrega de las viviendas familiares construidas con financiamiento provincial y nacional, y firmaron convenios por 800 nuevas unidades

✅ Más allá de la decisión de poner plata o de invertir desde el Estado Nacional en la construcción de estas más de 500 viviendas, de seguir construyendo viviendas con la firma de 800 nuevas viviendas para La Rioja, lo que estamos logrando es defender a cada familia que a partir de esta noche tendrá la tranquilidad de saber que le deja a sus hijos una escritura, una casa, un futuro, un techo propio que tiene un valor enorme

✅ Quieren tachar la inversión pública. Cuando hablan de tachar la obra pública, lo que hablan es de tachar 238 mil cascos amarillos de trabajadores de la UOCRA que hoy son consecuencia de esa inversión pública.

✅ Quieren tachar la coparticipación. Y ese tercer dormitorio que lleva adelante la inversión provincial es producto de una provincia que con fondos coparticipables y extra coparticipables puede invertir.

✅ Quieren arancelar la educación pública tachando el Ministerio de Educación. Y es quitarle a más de 18 mil pibes de La Rioja su beca, la posibilidad de ir a estudiar a la universidad. Quieren arancelar las universidades. Y no es ni más ni menos que condenar a cada familia que manda acá en La Rioja a su hijo a la UNLAR a pagar 3 millones de pesos por año

✅ Quieren eliminar el sistema de subsidios en la energía. Y no es ni más ni menos que pasar de jubilados que en La Rioja paguen 4 mil pesos por mes de luz a pagar 21 mil pesos por mes de luz. Me parece importante que sepan qué significa en la vida de todos los días esto de andar diciendo por ahí, en nombre de la libertad, que van a eliminar la presencia del Estado. No eliminan la presencia del Estado, eliminan los beneficios del Estado a los laburantes y los jubilados

✅ Eliminan la inversión para incorporar al Norte argentino que hace años que viene postergado. Y no quiero dejar de decírselos, porque además ustedes, los riojanos, son parte del Norte argentino, que es dueño del futuro de la Argentina. Son dueños de la energía solar que va a ser generadora de hidrógeno. Son dueños de los minerales que ponen al mundo, mirando a la Argentina en la batalla de la discusión de la minería como un factor de valoración de los países. Son dueños de los alimentos, porque se está corriendo la frontera agrícola. Son dueños del talento de nuestros pibes: 4.000 chicos y chicas de La Rioja hoy se están capacitando para vender su trabajo al mundo desde La Rioja, en el programa de Argentina 4.0, preparándose como programadores.

✅ Lo que se discute es si los riojanos son parte del futuro o son abandonados a su suerte. Cuando les dicen no más coparticipación, cuando les dicen no más inversión en infraestructura, cuando les dicen no más universidades, los están empujando fuera de la Argentina. Y nosotros sabemos que si hay una provincia que ama a nuestra patria, que se siente Argentina como ninguna, esa es la provincia de La Rioja.

✅ Queridos riojanos, queridas riojanas, los quiero invitar a que vayamos caminando hacia el 2024, defendiendo la industria nacional. Aquí está el único lugar fuera de Alemania donde se fabrica calzado deportivo Puma, aquí en La Rioja. Aquí está, en el Parque Industrial de La Rioja, la textil algodonera tecnológicamente más avanzada de todo el mundo. Aquí está en La Rioja, uno de los proveedores de envases para toda Latinoamérica, que exporta trabajo riojano a partir de la producción de envases. Aquí está, en La Rioja, el olivo y el aceite que estamos vendiendo a 170 países. Aquí está el vino de Chilecito, el vino de Famatina, que empieza a vender nuevos mercados europeos. Aquí está el trabajo de los riojanos, que lo vamos a vender al mundo, porque los riojanos son orgullosamente argentinos, porque no somos un país de mierda, como andan diciendo ellos, porque somos un país de trabajo, de producción y de educación.