MATES, VIAJES Y REUNIONES: CÓMO SE INICIARON LOS BROTES EN LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR

Compartir esta Noticia







El relajamiento en las medidas de distanciamiento en el marco de encuentros sociales es la primera causa en la mayoría de los distritos.

El coronavirus comenzó a expandirse hace semanas también hacia municipios del interior que no habían tenido casos. Así, varias comunas vienen registrando brotes que surgen a partir de reuniones sociales, donde pese a que estaban permitidas en distritos en fase 5 –ahora continúan suspendidas a partir de un DNU presidencial–, no se tomaron las medidas de distanciamiento necesarias ni se respetó el número máximo de personas permitidas.

No obstante, en algunas comunas hay preocupación porque no se ha podido identificar el nexo epidemiológico de todos los casos recientes y hay temor por posible circulación comunitaria del virus.

Pinamar es un caso testigo. La comuna, que había tenido muy pocos casos desde el inicio de la pandemia, comenzó una escalada de contagios que hoy suman 57, 45 de los cuales permanecen activos, incluido el diagnóstico positivo del propio intendente Martín Yeza, el quinto jefe comunal bonaerense en cursar la enfermedad y el primero en el interior.

Allí, el nexo epidemiológico del brote no está resuelto. Hay un primer caso detectado de un arquitecto que no salió de Pinamar, pero no todos los contagios están relacionados con ese paciente. La directora de Atención Primaria de ese municipio, Sonia Coll, sostuvo que “todos los focos surgen a partir de reuniones sociales y familiares”.

“Detectamos que en todos los casos no se respetó el protocolo de fase 5 porque las reuniones sociales estaban permitidas, pero la gente tomó mate, se reunió sin distanciamiento de dos metros y fueron más de 10 personas”, indicó la médica. “Hay varias líneas de contagios, una que viene de Madariaga y otras que no pudimos determinar el caso índice”, amplió.

“Estamos hisopando a personas con síntomas que no son contactos estrechos y empezamos a detectar muchos más casos sin un nexo epidemiológico claro”, amplió Coll en declaraciones radiales.

Cabe señalar que Yeza y su par de General Madariaga, Esteban Santoro, establecieron que la circulación entre ambas ciudades sólo estará permitida para quienes desempeñan actividades esenciales. Es que los viajes interdistritales también son fuente de propagación de los contagios.

En esta segunda localidad se registraron 13 casos de coronavirus, 10 de los cuales permanecen activos. “Madariaga estaba en fase 5, pasa a fase 4 por el brote a partir de que vecinos que con mucha irresponsabilidad se fueron a otro distrito a una reunión de carácter social”, había señalado el lunes en conferencia de prensa el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, sostuvo que están atravesando “un momento muy difícil en la región con el aumento de casos en Pinamar y Mar del Plata”, mientras que en su comuna el único caso activo está relacionado a un viaje a la primera ciudad. Es que según precisó el jefe comunal “unas 400 personas que salen a trabajar a localidades vecinas”, lo que favorece la transmisión interdistrital, por lo que pidió “mayor responsabilidad individual”.

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, también había hecho referencia a la situación epidemiológica de Pila. Según informó, en ese pequeño municipio un ciudadano contrajo el virus al ir a pescar con amigos oriundos de un distrito del AMBA que lo contagiaron, luego él transmitió el virus a su familia y así se inició el foco de los contagios. En esa ciudad hay un total de 20 infectados, 17 de los cuales están activos y se detectaron en la última semana.

San Nicolás, en tanto, sumó 9 contagiados en 48 horas, por lo que cuenta actualmente con 21 casos activos y suma 50 desde el inicio de la pandemia. En esa localidad, varios de los contagios estuvieron relacionados a trabajadores de distintas empresas.

Asimismo, en Pergamino solo ayer se detectaron 17 casos positivos y los activos llegaron a 30. La principal preocupación de las autoridades sanitarias, además de la suba de casos, es la aparición de brotes en los que no se puede identificar el nexo epidemiológico.

En el reporte emitido anoche por la Secretaria de Salud de la Municipalidad, se señalaron 9 casos con nexo epidemiológico detectados por contactos estrechos con infectados con COVID-19, uno con nexo epidemiológico por viaje al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 7 en pleno estudio sin identificar. El número de personas en fase de aislamiento preventivo es de 372.

Al sur provincial, en Coronel Dorrego, el municipio cuenta con 28 casos desde el inicio de la pandemia. Solo había registrado un caso importado hasta el mes pasado, cuando particulares celebraron un cumpleaños al que fueron invitados vecinos de Bahía Blanca con el virus, lo que detonó el brote. Uno de los casos confirmados es el exintendente y actual secretario de Salud local, Fabián Zorzano. (DIB) MCH