MAURI FERNÁNDEZ ES SU NOMBRE…DEL PAGO DE SAN MAURICIO!

De oficio campero y con el sueño de “ser payador a la altura de los grandes” el niño de 13 años brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte donde dejó en claro su pasión por la vida en el campo y los caballos.

“Mauri” es conocido por su capacidad para improvisar versos, versos que él mismo reconoce que una vez sueltos en el aire se pierden de su memoria.

“Lo que canto no lo escucho ni en videos ni en canciones. Cuando era chico no sabía hablar bien y me salía como un canto. Quería empezar a cantar” dice quien ya recorrió algunos escenarios de la zona.

“Me gusta cantar versos, me gusta la payada. Vivo en San Mauricio y es un sueño, vivo la vida. Tengo mis animales, domo, jineteo cualquier caballo” dice el pequeño que al nacer tuvo una enfermedad en su ojo.

EL DATO: «Mauri» terminó la primaria en San Mauricio y se dedicó a trabajar con su padre.

