MAYOR GUSTO ESCUCHAR A MIGUEL…

Compartir esta Noticia







Una persona que ha vivido y que aún vive desarrollando actividades para el bien de la comunidad genera respeto. Si además fija una clara postura política sobre cuestiones referidas al Estado Municipal y al Concejo Deliberante, basada en su experiencia y en la lógica, produce una escucha atenta y despierta admiración.

Eso sucedió este jueves 23 de julio, en el día del cumpleaños número 73 de Miguel Mayor, cuando fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte y en donde contó su historia de vida y expuso diversos conceptos referidos a un amplio abanico temático.

En medio de las anécdotas de una vida vivida, Mayor fue dejando por más de una hora una mirada clara sobre muchas cuestiones que hacen a la vida en sociedad.

Su paso por el Instituto América y el amor por esa institución que marcó su vida. Su trabajo por más de 30 años en la firma Vicente y Mendía. Su función como Jefe de Compras y Secretario de Hacienda en el municipio durante el primer gobierno de Sergio Buil.

EL DATO: Actualmente Mayor es el tesorero de la Asociación Civil Mejor Salud para Rivadavia. Al ser consultado sobre la obra de la planta de oxígeno en el hospital comentó que ya está culminada y aprovechó para agradecer a la firma Menéndez y Cía.

SU PASO POR EL MUNICIPIO…

Mayor trabajó por poco más de dos años en la función pública, fue el primero que al ser elegido por Sergio Buil le entregó su renuncia firmada.

“Cuando a vos no te elige el pueblo, sino que te pone alguien, pertenecés a esa persona que te dio la posibilidad, como te puso, cuando quiere te saca. Cuando le entregué la renuncia firmada a Sergio me dijo que estaba loco, a los 15 días hizo firmar la renuncia a todos. De un momento a otro nos dieron por aceptada la renuncia a Pepe Álvarez, Darío Culacciatti, Antonio Marchelli y algunos más. Había una situación difícil, Sergio decidió pasar empleados al lugar de funcionarios y sacar funcionarios para hacer un ahorro muy grande. Me dolió en el alma, por orgullo o rabia, no fui cuando asumieron las otras autoridades. Después de 20 años pido disculpas, tendría que haber ido. Eso fue un 30 de abril, el 1 de mayo en la misa de San José Obrero fuimos a la capilla y Sergio se puso al lado mío y nos dimos el beso dela paz y llegó la paz. Sólo estuve enojado con Sergio 24 horas. Tengo un respeto muy grande por él” detalló.

Mayor expresó que según su mirada un intendente al asumir solamente debería llevar su secretario privado y chofer, pero el resto de los funcionarios tienen que ser de carrera.

LA FRASES:

“La herencia más grande que tuve de mi papá es ser hijo de él”.

“Tomo mate a la mañana solo, pero a la tarde no puedo tomar solo”.

“Cuando uno ya se emociona es mala señal, estamos viejos”.

“Me llamaron de Vicente y Mendía, trabajé desde el 7 de diciembre de 1964 al 31 de octubre de 1998”.

Cuando asumió en la función pública y llegó un vecino al municipio y le dijo: “Lo felicito amigo por fin sacamos a los peronistas hijos de p…”, Mayor respondió “disculpe, yo soy peronista”. “Si algo me puede ofender es que se hable mal del peronista, mis padres eran peronistas” agregó.

Conflicto municipio y La Comunitaria: “es una estupidez, un capricho, se pierde tiempo y se generan gastos, se arregla en 20 minutos, tengo una propuesta superadora que ya expresé”.

“En febrero del 56 fuimos a la cancha de paleta de Atlético, donde mi padre jugaba y era parte de la comisión. Estaban dibujando un gorila con un cañón tirándole a Perón. Mi padre nunca más pisó el club Atlético”.

UN CONCEJO BIPARTIDISTA

“Me gusta un concejo con muchas voces, no me gusta el bipartidismo, no sirve para nada. Con que tengas un voto más, no existe el Concejo Deliberante, lo único que vemos son agravios, quién mata la opinión del otro. Fue mejor cuando hubo 3 poderes. Siempre, y aunque parezca mentira, la minoría de 2 es la que resuelve todo. El Concejo debe mejorar la calidad de vida de los rivadaviense” enfatizó.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA

LA FOTO: los boy scouts Alberto Orga, Miguel Mayor y Eloy Rodríguez.