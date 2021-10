MAYOR SOBRE EL SERVICIO DE SEPELIOS: “SI SE SIGUE AUMENTANDO Y LA GENTE SE BORRA O DEJA DE PAGAR EL SISTEMA COLAPSA”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el vecino Miguel Ángel Mayor se refirió al servicio de sepelios de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia y a la preocupación que le genera que este servicio se deteriore. Fundamentó su postura y remarcó que es una mirada constructiva ya que es un acérrimo defensor del cooperativismo.

“Soy un defensor acérrimo de la cooperativa, no quería que esto se tomara como algo en contra sino a favor de la cooperativa. Pero estaría bien que den más información de a qué se deben los aumentos, un aumento del 81% en 9 meses llama la atención en cualquier rubro” dijo en referencia al servicio de sepelios.

“Este mes de octubre se cumplen 30 años desde que se implementó este sistema. Hoy quizás para una familia tipo $800 no significa nada, pero hay alrededor de 3000 abonados al sistema, es la mitad de los socios de la cooperativa. Es un servicio esencial y no debe lesionarse” indicó.

Mayor detalló que actualmente el servicio de sepelios insume sus recursos de la siguiente manera: el 47% en sueldos, 20% en nichos y ataúdes, 3% traslados y 2% placas.

“Cuando vos tenés un costo de personal de ese tipo, si tuviera 5 mil abonados significaría mucho menos ese costo, en vez de subir la cuota se podría hacer una campaña de adherentes. Reducir costos y no aumentar la cuota a los adherentes, hay que tener cuidado si hay gente no lo puede pagar y se borre del sistema. Si se sigue aumentando y la gente se borra o deja de pagar el sistema colapsa. El tema es que el sistema funcione y sea eficiente y no sea caro. No se puede solucionar subiendo el costo, porque para eso se llama consejo de administración” comentó.

“El sistema cooperativo es de colaboración no es una empresa privada, algunos dicen si no te gusta no lo uses, bórrate, pero no es así. No podemos hacer que el servicio se deteriore y termine destruyéndose, ese es mi temor, no decir que $800 es una locura. Quizás un grupo de jóvenes puede ir casa por casa para generar adherentes, tener 2000 usuarios más y no subir el costo, para que el servicio siga siendo eficiente y barato. Somos una cooperativa en beneficio de todos” culminó Mayor no sin antes aclarar que su exposición busca construir y pensar colaborativamente en un servicio que hace al bien común.