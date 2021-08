Compartir esta Noticia







Germán Fuchs es un vecino de Roosevelt, en pareja y con dos pequeños hijos, que trabajaba como jornalizado en el municipio desde hace casi 4 años y en las últimas horas fue notificado por el delegado de la localidad Carlos Tolosa de que iban a prescindir de sus servicios.

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte Fuchs se refirió a la no renovación de contrato y dejó en claro que según la ley luego de trabajar un año en planta temporaria debió ser pasado a planta permanente, pero el municipio no lo hizo.

“Perdí el trabajo en la municipalidad, iban a hacer 4 años que estoy jornalizado, entré el 2 de septiembre de 2017. El nuevo delegado me dio la notificación de que se me terminaba el contrato de jornalizado por no haber cumplido las expectativas laborales que me habían planteado. Mariana Vélez me comentó que una vez pasado mi primer año de trabajo debieron pasarme a planta permanente. Pero no cumplieron” indicó.

“Para mí es un tema político, vengo militando en otros partidos y desde 2019 estoy en La Comunitaria. Según me dijo el delegado la gota que rebalsó el vaso fue que supuestamente le tiré el tractor en una calle donde el pasó y luego yo aceleré el tractor con el que había ido a vaciar el tanque atmosférico. Que además tenía malos tratos con mis compañeros y malos modos. Siempre trabajé a la par de mis compañeros” detalló.

“Sentí bronca cuando me echaron, impotencia porque estaba peleándola para que me nombraran luego de más de 3 años, nunca me nombraron, nunca dicen nada. Cobraba $32.000 por 30 horas semanales. Me echaron por política, nunca antes tuve un apercibimiento, ni un llamado de atención” contó.

EL DATO: Fuchs contó que con La Comunitaria asisten con mercadería a 31 familias de Roosevelt y también en Mirapampa. Además encabeza un proyecto de agricultura familiar donde trabajan 9 mujeres.