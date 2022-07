“ME EMOCIONA QUE SE PUEDA CONCRETAR EL GASODUCTO, SER PARTE DE ESTE LOGRO ME PONE MUY CONTENTO”

Compartir esta Noticia

El senador provincial Juanci Martínez, luego de ser partícipe de la presentación del proyecto de construcción de un nuevo gasoducto en América de la que también participaron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, funcionarios nacionales y el presidente de la empresa Camuzzi, Jaime Barba, brindó su mirada en el programa radial Punto y Aparte ante la importancia de esta obra que representa una solución a una demanda histórica de vecinas y vecinos y al mismo tiempo potencia el crecimiento de la región.

“Me emociona que se pueda concretar el gasoducto, tener la posibilidad de ser parte de este logro me pone muy contento. Lo público y lo privado se pusieron de acuerdo y se armó una mesa de trabajo comprometida con esta obra que viene a igualar a todos, le da la posibilidad a todos de acceder a un servicio como es el gas” comenzó diciendo el legislador.

Martínez remarcó la importancia del gasoducto para que las actuales empresas puedan ampliarse y también nuevos emprendimientos se radiquen en América.

“La radicación de nuevas empresas permitirá potenciar la ciudad y tener nuevas fuentes de trabajo. Más allá del anuncio, se realizó el acto de adjudicación de la obra que llevará un presupuesto de 1700 millones de pesos. También trabajamos en financiamiento para que la obra se realice en el menor tiempo posible. Si todo anda bien, no hay muchas dificultades climáticas, la idea de la empresa y de la Secretaría de Energía es que la obra esté terminada en mayo de 2023, por lo que el próximo invierno el vecino de América podrá contar con esta obra” detalló.

“El gasoducto permitirá un cambio notable en la calidad de vida de los rivadavienses. En diciembre de 2021 comenzamos con las gestiones. En 15 días Camuzzi tenía el proyecto, de traer el gasoducto desde Trenque Lauquen hacia América ya que desde Villegas técnicamente es imposible ya que es una terminal, no tiene capacidad de distribuir. Hubo un momento de stand by y entonces hablé con Sergio Massa para que interviniera. La obra son 72 kilómetros que irán a la vera de la Ruta 33, con dos estaciones de regulación de presión” agregó.

Martínez resaltó que el gasoducto no sólo es un beneficio para América sino también para González Moreno, Tres Algarrobos, Beruti, Carlos Tejedor y Urdampilleta ya que permitirá descomprimir y ampliar conexiones.

En otro trayecto de la entrevista el senador se refirió a la falta de la obra de extensión en la red de gas en América y en las localidades.

“Falta que se termine la obra de red de gas en América, ahí el municipio va a tener que intervenir ya que falta que se termine la red de gas en América. En muchos barrios nuevos no llega la red” comentó Martínez e informó que trabajan en un financiamiento global para que los vecinos del interior tenga la conexión a la red en un costo no tan elevado.

El senador hizo fuerte hincapié en la decisión política del Estado de realizar esta millonaria obra en una zona que quizás no tiene un impacto mayor en cantidad de personas o en una zona turística, “vieron la necesidad y la atendieron, el interior de la Provincia tiene un potencial enorme” indicó.

“La situación de los pueblos de Rivadavia es preocupante, Fortín no sólo no tiene obra de gas, no tiene obra de cloacas, el sistema de agua es deficitario. Estamos gestionando para el mejoramiento del agua en Fortín” manifestó Martínez y destacó la visión de la Cámara de Comercio de González Moreno que años atrás invirtió en la obra de red de gas.

“Hay muchas dificultades, mi compromiso es trabajar y desde mi lugar ser escuchado. Pasaron años y nos encontramos que no hay obra de cloacas en ninguna localidad y donde está la obra de gas la hizo la Cámara de Comercio” resaltó.

EL DATO: Martínez contó que gestiona fuertemente para que en el presupuesto del próximo año se incluya la repavimentación de la Ruta 33 entre Trenque Lauquen y Villegas, más allá de los bacheos que se vienen realizando.