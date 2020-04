Compartir esta Noticia







Agustina Valero es una rivadaviense de 22 años que hace algunos meses está viviendo en Italia. Viajó para trabajar como niñera, oportunidad que consiguió vía redes sociales.

El 23 de enero llegó a Rocca Pietore, una localidad de la provincia de Belluno, región de Véneto, con 1.600 habitantes.

«Es cerca de Venecia, es un lugar de montaña, turístico, es muy lindo donde mucha gente viene a esquiar. La idea era venir 3 meses a Italia, luego volver un tiempito a Argentina y viajar para EEUU pero el coronavirus cambió todo. Ahora mi idea es que, apenas se abran las fronteras, irme para Londres donde ya conseguí un trabajo similar» detalló la joven en el programa radial Punto y Aparte donde fue entrevistada.

Vive en la casa de una familia italiana donde cuida a una bebe de 1 año y medio.

«Vine sin saber nada del idioma, sola. Tuve la suerte que me tocó una familia muy buena. Les gusta cocinar así que estoy probando muchos platos italianos. Cuando venía en el avión pensaba qué me espera allá, pero la verdad son buenísimos» contó.

«Desde la mañana cuido a la beba, salimos al patio y algunas veces a la vereda. Acá hay un solo caso de coronavirus, la personas está en el hospital en buen estado. En la zona no hubo muchos casos. Pero eso no quita que haya que cuidarse» comentó y amplió diciendo «entramos en cuarentena el 9 de marzo, en muchas partes de Italia había empezado antes , pero en la zona en que estoy yo por suerte no hay muchos contagios».

«Me encantan estas experiencias, aprender un nuevo idioma, nuevas costumbres. Desde siempre supe que mi futuro no era estudiar, sino trabajar, viajar e ir trabajando» expuso quien dice extrañar mucho el mate y los asados.

