Esta semana fue entrevistada en el programa radial Punto y Aparte María Elena Marcaida que luego de desempeñarse por años en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal se acoge a los beneficios jubilatorios desde enero próximo.

Marcaida fue referente durante años de las colectas de sangre, actividad fundamental para el centro de salud.

«Hace 25 años que estoy en el hospital desde que me recibí de Técnica en Hemoterapia. Estos últimos años fueron de cambio, la Pandemia hizo que nos acostumbremos a trabajar de otra forma” indicó la mujer.

“Me gusta el hospital, no quería que llegue este momento. Cuando quise acordar me llegaron los 25 años, es estresante el hospital, hay problemas pero a mí me gusta” contó.

