La vecina “Bochi” Pérez contó lo que le tocó vivir el pasado jueves cuando una camioneta atropelló a unos de sus perros y lo mató.

“Me atropellaron el perro, son los galgos de mi hijo, un perro viejo. Siempre están encerrados, mi nieta abrió el portón y como todo perro que está encerrado, se escapó. Lo atropelló una camioneta, lo golpea primero al perro, si hubiese frenado quizás no lo mataba. Pero siguió de largo y lo pasó arriba con las dos ruedas. Mi hija se le paró delante de la camioneta para que frene pero la esquivó y siguió. Era una camioneta Hilux gris” detalló la mujer.

“Me indigna que no pare. Es un accidente porque el perro se escapó, pero el tipo no paró. No sé si se dio cuenta que era un perro o sólo sintió el ruido, me indigna que ni atinó a parar” culminó.