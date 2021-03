“ME QUEDAN 24 MESES EN MI ESTADÍA COMO POLICÍA, ESTOY EN EL SPRINT FINAL, ES EL ÚLTIMO PAR DE BORCEGUIES QUE COMPRO”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte Sergio Rodríguez, que desde este jueves se desempeña como Jefe de la Delegación de Inteligencia Criminal Trenque Lauquen, habló sobre la nueva función que desempeñará y a los más de 10 años que prestó servicio en Rivadavia con diversas responsabilidades.

SU PASO POR RIVADAVIA

“Han sido muchísimos años acá en Rivadavia. Volví en 2010, luego de estar como subcomisario en Tres Algarrobos. Trabajé 2 años como subjefe de comisaria, luego fui jefe de comisaria por casi 3 años y consolidado a través del trabajo genuino de policía tuve la oportunidad de ser jefe de policía distrital y luego Jefe de Policía Departamental de Rivadavia. Poco más de 10 años en la gestión pública, es mucho tiempo, hay desgaste, sobre todo que uno vive acá en la ciudad” indicó.

NUEVO DESTINO

“Es una propuesta totalmente distinta, a un área distinta, he trabajado en DDI, en rural. Esta área de inteligencia criminal, si bien uno tiene los conocimiento teóricos, me llega en un momento crítico de mi vida personal (hace pocos días perdió a su padre) pero es un nuevo desafío, me quedan 24 meses en mi estadía como policía, estoy en el sprint final, es el último par de borceguíes que compro. Luego trataré de recuperar mi vida que desde hace muchos años está hipotecada a policía” especificó.

“Este nuevo destino es salir de mi zona de confort, tengo que demostrar lo que he hecho hasta ahora, serán nuevos lugares, nuevas problemáticas. Eso me promueve un grado más, es el anteúltimo escalón y es un oportunidad por la que voy a dar pelea para llegar al final, puede darse como no” amplió.

ALGUNAS FRASES…

“Mi más profundo y eterno agradecimiento a todos los que colaboraron y a los que jugaron en contra mi más profundo olvido”.

“Despegarse de Rivadavia cuesta porque uno deja un montón de amigos”

Rodríguez recordó como referentes en su paso por Rivadavia a los comisario Velazco y Andiarena y dijo “el buen policía se nutre de todo, del comisario o de un oficial”.