MERCADO SOBRE LA OPOSICIÓN: “SON MENTIROSOS E IRRESPONSABLES”

Marcela Lescano y Mauro Mercado, concejales de Rivadavia Primero, hablaron en Punto y Aparte sobre diversos temas tratados en la última reunión del Concejo Deliberante realizada la semana pasada.

Mercado hizo fuerte hincapié en un pedido que realizó el Frente de Todos respecto a la falta de un DEA (Desfibrilador externo automático) que había dejado de funcionar.

“Uno de los temas que se trató tenía que ver con un pedido del Frente de Todos respecto a la falta de un equipamiento, un desfibrilador externo automático que había dejado de funcionar en la sala de Fortín Olavarría. Nosotros respondimos que ese equipamiento está previsto en el Presupuesto 2022, no sólo ese equipamiento para la sala de las localidades sino también un monitor multiparamétrico y una capacitación al personal. Para bridar un servicio en todas las delegaciones”.

Sobre la oposición Mercado enfatizó “son mentirosos e irresponsables porque primero en su publicación hablan de que no hay equipamiento en la sala de Fortín, primer mentira, hay uno y se va a agregar otro. Además el aparato está en el Presupuesto 2022, presupuesto que la oposición no acompaño. Generan preocupación en la sociedad, le dicen a los vecinos de Fortín que el equipo no está para una urgencia. Queríamos llevarles tranquilidad a los vecinos, Fortín puede estar tranquilo, la aparatología está se va a sumar más equipamiento y se capacitará al personal”.

Mercado agregó que “el DEA (Desfibrilador externo automático) es prácticamente descartable, los parches y la batería una vez utilizados no se pueden volver a utilizar y el reemplazo de eso tiene un costo similar a un equipo nuevo”.

En otro trayecto de la entrevista Mercado se refirió a la situación del gas en el Partido.

“Tratamos la situación con Camuzzi. En sesiones anteriores hicimos un pedido para que se analice la posibilidad de conectarnos al gasoducto que llega a Villegas. Camuzzi envió una respuesta un poco vaga o facilista. Plantea que técnicamente no es posible esa conexión y que la empresa estaba atendiendo de forma normal las bocas existentes. Camuzzi tiene 3500 usuarios en Rivadavia, cuando uno hace la comparación con los medidores eléctricos hay 6000, nos están faltando entre 2500 y 300 conexiones en caso de tener caudal de gas. Estamos funcionando a medias, ahora de cara al invierno, la gente se calefacciona con leña o garrafa y gasta más que la gente conectada a la red, es muy inequitativo para los vecinos que tienen gas y para los que no la tienen. Reclamamos a ENARGAS y a la Secretaría de Energía para que intimen a Camuzzi para que de una alternativa viable para mejorar el gas en Rivadavia” expuso.

LESCANO SOBRE EL SAE Y DMC

La concejal comentó que ven con preocupación el aumento destinado desde Provincia al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Desayuno Merienda Completo (DMC), ya que consideran que es insuficiente.

“El SAE tuvo un aumento pero no es suficiente, los valores son mínimos para una nutrición de calidad y saludable para los chicos en las escuelas. Para muchos es la comida más fuerte del día y con $100 no se cubre demasiado y para el desayuno y merienda son $44. Planteamos que se readecuen esos montos y se contemple un aumento cada 3 meses. En Rivadavia tenemos 3500 alumnos y los cupos de DMC son 2800, se hacen malabares en las instituciones para los chicos tenga esa merienda reforzada, es importantísimo que esos valores se actualicen” mencionó.