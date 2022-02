“MI COMPROMISO ES GOLPEAR LAS PUERTAS QUE HAYA QUE GOLPEAR PARA QUE LOS PROBLEMAS SE RESUELVAN”

Compartir esta Noticia

Juanci Martínez, senador provincial por la Cuarta Sección Electoral, fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte y se refirió a diversas temáticas que afectan a nuestro Distrito. La Ruta 33 y el Puente de Cuero de Zorro, el Hogar Buscando Huellas fueron algunos de los tópicos abordados.

Fue el pasado 10 de diciembre cuando Martínez juró como senador provincial y en estos casi dos meses tuvo actividad parlamentaria y también varias reuniones con diversos funcionarios para avanzar sobre algunas problemáticas que afectan a los rivadavienses.

“He tenido bastante actividad legislativa y aproveché para presentarme y recorrer ministerios, golpear puertas para ser un nexo entre Provincia y Nación y el Distrito de Rivadavia” expresó.

EL DATO: Durante sus primeras semanas como senador votó contra la reelección indefinida de intendentes.

LA RUTA 33, UN PROBLEMA DE TODOS

Martínez comentó que pudo reunirse con Gabriel Katopodis, Ministro Obras y Servicios Públicos de la Nación Argentina, a quien le planteó la necesidad de que la Ruta 33 se repavimente y que además, en la espera de la confirmación de la obra, se haga un bacheo profundo en el trazado que va desde Villegas a Trenque Lauquen, pasando por Rivadavia.

“La Ruta 33 es un problemas que tenemos los rivadavienses y también los vecinos de Trenque Lauquen y Villegas, es una ruta fundamental para la producción porque une los dos puertos más importantes del país. Se viene pavimentando hasta Trenque Lauquen y a fines de Febrero comienzan a repavimentar desde Villegas hacia Santa Fe. Me he reunido con vecinos auto convocados, con el Intendente Interino y con concejales de ambos bloques. También con integrantes de la Sociedad Rural, para hablar sobre la ruta en sí y sobre el Puente de Cuero de Zorro” detalló.

“La repavimentación de la Ruta 33 no se hará este año, es una obra que puede llevar dos años, pero en el mientras tanto hay que solucionar el problema con un buen bacheo. Le plantee a Katopodis mi disconformidad y de los vecinos sobre la lentitud en los trabajo que se hacen desde Villegas, a partir de esa reunión vemos que vienen avanzando mejor. Todos queremos que la ruta en el tramo Villegas, Rivadavia y Trenque Lauquen sea reparada” amplió.

Respecto de la circulación por la obra del Puente de Cuero de Zorro, Martínez dijo que no hay información oficial sobre la ampliación de los horarios de circulación para tránsito liviano, pero indicó que las personas que viajan por temas de salud, a buscar a un familiar u otro tema, si lo hacen fuera del horario pautado el personal los deja pasar.

BUSCANDO HUELLAS

Luego de que desde la Delegación desde González Moreno le enviaran una carta documento a Natalia Petitti, referente del refugio de animales “Buscando Huellas”, para que dejaran el predio del ferrocarril donde se instalaron para darle protección a varios perros abandonados, Martínez se reunió con funcionarios de Trenes Argentinos para permitir que el refugio pueda utilizar el lugar.

“La idea es incentivarlos para que sigan trabajando con los animales de forma desinteresada. Un asesor legal de Trenes Argentinos estuvo en González Moreno y autorizó de palabra la utilización del predio mientras avanza con los pasos legales para autorizar definitivamente el uso de manera oficial” manifestó.

AGENDA ABIERTA

Martínez contó que durante las últimas semanas estuvo en Fortín Olavarría donde recorrió la obra en la Escuela Agraria que está próxima a culminar y que se desarrolla con fondos provinciales. Además informó que trabaja con profundidad en diversas acciones y programas sobre adicciones y salud mental, “es para aportar una mayor y mejor contención, en la región estamos con muchas dificultades al respecto”.

El legislador mencionó que estuvo reunido con personal de ENACOM para mejorar la conectividad en la zona y así los jóvenes puedan tener un mejor acceso a internet para estudiar y capacitarse. Respecto a esto agregó que también trabajan para mejorar la conectividad en los clubes.

Sobre el final de la entrevista comentó que “no me detengo en las críticas malintencionadas, nunca tuve problema para el diálogo o reconocer errores, pero cuando hay agresión no reparo en eso. Hubo legisladores durante 12 años y no escuché a nadie decir nada. Mi compromiso es golpear las puertas que haya que golpear para que los problemas se resuelvan. Y uno de esos temas es la problemática del barrio de las casas prefabricadas en América que sufren los embates del agua con cada lluvia. Estamos viendo el tema y de ser necesario realizaremos gestiones en Provincia para que especialistas evalúen el tema y den una solución”.