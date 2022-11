“MI HIJO NACIÓ CON UNA MALFORMACIÓN POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, LO DISCRIMINAN POR NO HABLAR”

Compartir esta Noticia

Karina Olguín es una vecina de nuestra ciudad que contó su historia en el programa radial Punto y Aparte. Su hijo de 6 años es discriminado en el jardín porque no habla debido a que nació con una fisura palatina.

“Mi hijo nació con una fisura palatina, tenía nada más la encía, la boca se comunicaba con la nariz. Nació con 6 deditos en cada mano. Aún le falta una cirugía muy grande por transitar” detalló.

Olguín manifestó que luego de realizarse estudios en La Plata le confirmaron que las malformaciones de su hijo se deben a que estuvo expuesta a contaminación ambiental.

“Me preguntaron si estuve cerca de lugares donde se fumigaba o de venta de agroquímicos. Les dije que sí, que vivía a cuatro cuadras de una planta acá en América” mencionó.

La mujer hizo un pedido público para que su hijo sea atendido por una especialista en fonoaudiología en el hospital local ya que el principal problema de su hijo es que no habla, algo que impone una barrera muy grande en sus relaciones.

“Necesita un otorrino y una pediatra, y una fonoaudióloga. No logro conseguir turnos en el hospital, estuvo atendido hasta que empezó la pandemia pero luego ya no pude más” indicó.

“El año que viene empieza la escuela y necesito que un especialista lo trate. No puede entablar conversación con sus compañeros, tiene que apoyarse mucho en su maestra. Se frustra mucho, llora, se hace pis. Los compañeros se le burlan, entonces se enoja y les quiere pegar. Le explico que no se hace, pero algunos compañeritos se lo hacen todo el tiempo. Los discriminan por no hablar, su hermano lo resguarda y explica a los demás que tiene un problema” contó.

Sobre el final Olguín dijo que a su hijo lo vieron neurólogos y psicopedagogos y no tiene problemas de retraso, “reconoce las letras y los números”.