Leandro Toribio, concejal del Frente de Todos, habló en el programa radial Punto y Aparte sobre diversos temas de actualidad y fue muy crítico de la gestión municipal. Se refirió a los anegamientos que sufrieron varias zonas de América con las lluvias de este domingo y remarcó que “faltan obras”.

LLUVIAS Y BARRIOS ANEGADOS

“Hace dos meses que reclamamos por este tema que debe resolver el gobierno municipal que además tiene las herramientas para hacerlo. En 2021 en plena campaña el barrio se inundó (en referencia al de las casas prefabricadas) y no se hizo ninguna obra. Había presupuesto para desagües de $4.000.000 y sólo se usaron $900.000. Si no se ejecutan las partidas los problemas no se solucionan” expresó.

“La prioridad para el gobierno de Rivadavia es sólo la asistencia social, en Rivadavia se hace clientelismo con el dinero de los rivadavienses, es preocupante. Mientras haya clientelismo no habrá obra que se haga, el populismo en Rivadavia nos está matando. Necesitamos reinventarnos, con producción, con obra pública. Las cosas pasan porque no se hacen las obras públicas, voy a decir eso por más que perdamos todas las elecciones. Estoy en la otra vereda de un municipio que hace clientelismo, que no apuesta a la producción, a hacer casas” agregó.

“América se inunda porque no se hicieron las obras de desagües, los resultados electorales que consiguen es por el asistencialismo. Este gobierno considera que lo más importante es la asistencia, preferimos ser menos y creer en la política pública y las obras. La mayoría de los empleados municipales están por debajo de la línea de pobreza, el municipio tiene que pagar sueldos acordes” enfatizó.

DESAFÍO HISTÓRICO PARA LOS RIVADAVIENSES

Toribio expuso que es necesario que el municipio ponga a disposición la mayor cantidad de terrenos para la construcción de las 80 casas que bajarán desde Provincia.

“Las casas las tenemos que hacer los rivadavienses, no que venga alguien de afuera a hacerlas, como la empresa Inarco, nadie sabe quién es Inarco, nadie me sabe explicar. Espero no termine haciendo las casas. Es una oportunidad histórica para los rivadavienses, para generar trabajo. Por eso se debe apurar con los terrenos, hay muy pocos terrenos, en América 42, según le expuso Reynoso al ministro” detalló.

EL DATO: Toribio se refirió a la visita del Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, “es una alegría que un ministro provincial baje para hablar con todos los productores sobre temas de interés. Respondió sobre todos los temas, caminos, gasoil. Los productores le pidieron por los caminos que según dijeron están en un estado calamitoso, están cansados que no se los arreglen y por eso le pidieron al ministro” contó Toribio.