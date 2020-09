«MIENTRAS TENGA UN 1% DE POSIBILIDADES TENDRÉ UN 99% DE FE»

Compartir esta Noticia







Una frase que Antonio Rodríguez escuchó decir al futbolista brasileño Neymar y que tomó cómo propia. El vecino de 45 años, oriundo de Pehuajó y que hace más de dos décadas vive en América donde formó su familia, brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte donde contó detalles sobre la enfermedad que padece y la necesidad de que la comunidad tomo conciencia de tener una infraestructura accesible para todos.

“Necesito poder caminar bien, seguro. Un escalón en la entada de un negocio ya me cuesta un montón, necesito tener dónde agarrarme, sino prefiero no entrar. Camino mirando el suelo para no caerme” cuenta Rodríguez quien padece una extraña enfermedad que debilita sus músculos.

“Los primeros síntomas los tuve en 2012, comencé a perder fuerza en las manos, en el brazo izquierdo, en principio me diagnosticaron artritis reumatoidea. Un día jugando al fútbol con mis compañeros de trabajo empecé a correr y no podía hacerlo, el pie derecho lo arrastraba” contó.

Rodríguez pasó por las manos de los mejores profesionales del país y se sometió a diversos estudios, algunos sumamente dolorosos, que no arrojaron certezas sobre su padecimiento. Ninguno pudo ponerle nombre a su enfermedad. Recién el año pasado, cuando visitó el Centro Neurológico de Rosario, un profesional médico le recomendó tomar creatina y le indicó trabajar sobre la enfermedad.

“Me dijo, la enfermedad ya la tenés, hay que empezar a trabajar sobre ella. El nombre y apellido no interesa. Empecé a tomar creatina para fortalecer los músculos” explicó.

Esto junto a las sesiones de kinesiología hacen que Rodríguez tenga una mejor calidad de vida aunque al transitar por la ciudad aparecen barreras de accesibilidad que complejizan todo.

“Nunca tuve dolor, pero al caminar las puntas de mis pies se cae, por eso rengueo, tengo que mirar bien dónde camino, sino me tropiezo y me caigo. Ahora lo más afectado son las piernas. Busco tener mis derechos, hay gente que no le va a gustar, quiero tener una mejor calidad de vida” dijo quien hace 10 años trabaja en la empresa Cargill por quien mostró su agradecimiento por el acompañamiento en todo este tiempo y la ayuda para costear económicamente un costoso estudio.

Gran parte de la fuerza de Antonio para enfrentar esta enfermedad está relacionada con su fe, algo que le permite levantarse cada día. Su esposa y sus dos hijos son fundamentales para mirar hacia adelante. La asistencia de un psicólogo también fue esencial para terminar de posicionarse ante la dificultad que le presentó la vida.

“Hace 30 años mi padre se suicidó por no poder afrontar un problema de salud que disminuía su movilidad. Ahora es como que la historia se repite y me toca a mí. En algún momento tuve la misma intención, salí como un loco en la camioneta hacia la ruta” contó Rodríguez, en aquel momento vio que su hijo lo había ido a buscar y desistió de tomar esa drástica decisión.

De aquel duro momento a estos días, Antonio pudo cumplir dos de sus metas más importantes y la vida tomó un sentido único que lo tiene plantado para darle lucha a su enfermedad.

“Una vez le dije a Jorge, (Gayoso, su psicólogo) que quería llegar a bailar el vals con mi hija en sus 15 y ver a mi hijo egresar, y pude cumplirlo” contó Antonio y se planteó una nueva meta, conocer la cancha de Boca.