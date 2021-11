MILLONARIO ROBO “DE PELÍCULA” A COLECTIVO DE LARGA DISTANCIA: “TODOS ESTABAN ARMADOS, NOS GOLPEARON Y NOS AMENAZARON DE MUERTE”

Compartir esta Noticia

FUENTE INFOPICO | Este miércoles a la madrugada, un colectivo de larga distancia que se dirigía desde General Pico hacia Buenos Aires sufrió un violento asalto por parte de un grupo de delincuentes que robaron una suma millonaria de dinero y golpearon a distintos pasajeros entre los que había vecinos de Rivadavia.

En diálogo con infopico.com, una de las pasajeras del colectivo, Natalia Campo indicó, respecto al comienzo del asalto, que “íbamos por autopista Ricchieri y alrededor de las cinco de la madrugada se nos meten dos autos de cada lado y una camioneta al lado, automáticamente le muestran un arma al chofer, le empiezan a apuntar y le dicen que abra la puerta“.

A su vez, agregó que al chofer “lo encañoñaron, lo tiraron al piso y uno de los delincuentes se puso a manejar el colectivo. Estuvimos unos veinte minutos en los cuales ellos secuestraron el micro. Había una chica abajo esperándolos. Nos golpearon brutalmente, nos amenazaron de muerte, todos estaban armados…”.

Asimismo, la pasajera aseguró que “estaba todo muy preparado para que pasara lo que pasó. Los otros vehículos de ellos nos iban acompañando. Todo se dio muy rápido, uno de ellos era el que daba las órdenes a los delincuentes que estaban en el colectivo“.

Por otro lado, Natalia Campo comentó que “nos pidieron que les entreguemos los celulares porque sino nos iban a matar a todos. Los iban metiendo en una mochila. Yo en ese ínterin alcanzo a esconder mi celular y fue por eso que me pegaron. Me pegaron patadas en las rodillas, en los tobillos, en la panza, me arrancaron los pelos, me tiraron al pasillo“.

“Después nos arrastraron a todos para el fondo del colectivo. Cerraron las ventanillas y uno se da cuenta de que estaba todo muy bien organizado. A una chica le pegaron con el arma en la cabeza porque no les quiso dar la billetera y la dejaron sangrando y prácticamente inconsciente” detalló la pasajera.

En esa línea, sostuvo que “ellos sabían que había un pasajero que viajaba con nosotros que llevaba mucha cantidad de dinero y prácticamente se subieron al colectivo sabiendo en qué asiento estaba esta persona. Era el asiento 33, lo agarraron y lo golpearon brutalmente”.

Respecto a las características del violento asalto, Natalia Campo señaló que “solamente a una persona muy mayor de edad le permitieron quedarse con los medicamentos, pero después se llevaron todo. No dejaron nada. A este hombre le robaron un millón de pesos, pero la Policía dijo que había otra persona que tenía medio millón de pesos. Es increíble la cantidad de plata que se llevaron, pero además se llevaron celulares, relojes…“.

La pasajera explicó que “apenas subieron al colectivo nos dijeron que nos quedáramos tranquilos que nosotros habíamos sido entregados por la Policía de Morón. ‘Ya están todos regalados porque los entregó la Policía’ nos dijeron“.

“Cuando terminó de pasar todo, que ellos se bajaron y se fueron, teníamos un patrullero a menos de un kilómetro y en ningún momento se acercó. La ambulancia tardó muchísimo, teníamos a la chica convulsionando en el piso, otra señora se desmayó también. Todos pasamos por un susto muy grande” evidenció.

Cerca del final, Natalia Campo expresó: “todavía me tiemblan las manos, no te dan ganas de volver a viajar. Esperamos que el seguro de la empresa de viaje nos reconozcan al menos un porcentaje de todo lo que perdimos. Hay gente que pidió mucha plata prestada para venir y gente de los pueblos que había dado plata para que les compraran allá y ahora tienen que devolverla”.

Por último, la pasajera añadió que “luego se encontró una mochila, fuimos hasta la Comisaría a prestar declaración y a reconocer los celulares de cada uno. Recuperaron algunos pero faltaron muchos teléfonos. También habían encontrado una bolsa al costado del Riachuelo llena de documentos“.