MINGHETTI FUE QUINTO EN LA «VUELTA AL PARTIDO» DE VILLEGAS

El sábado 4 de marzo el ciclista local Hugo Minghetti corrió los 370 kilómetros de la «Vuelta al Partido» de General Villegas donde se recorren todas las localidades.

Minghetti fue quinto en la general y cuarto en la categoría de 30 a 39 años.

«Desafío Cumplido y con un plus. Era una carrera que hace años que la miraba con ganas pero nunca la encaraba, Así que este año como desafió personal fue preparar la vuelta al partido de Gral. Villegas, una carrera de 370km. en la cual se recorren todas las localidades. Mi meta poder terminarla y así fue, el plus, lograr un 5° en la general y 4° en la categoría de 30 a 39 años. En primer lugar agradecer a mi entrenador Ramiro Guzmán y Cristian García mi nutricionista, los cuales fueron claves para enfrentar este desafío, sin olvidarme de Marcelo Brambilla y Lucas Urdangarin los cuales fueron mis auxilios durante todo el recorrido una asistencia perfecta me cuidaron, me hidrataron y alimentaron toda la carrera con la precisión de un reloj suizo. Sin olvidarme de ellas mis pilares, que me aguantan todas estas locuras que se me ocurren Mariana Elia y Carola Minghetti. Sin mencionar el resto de la gente que estuvo y está apoyando siempre» escribió en sus redes el ciclista.