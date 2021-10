MIRÁ EL RESUMEN DE TODAS LAS DIVISIONES DEL FÚTBOL LOCAL

Compartir esta Noticia







Durante el fin de semana hubo actividad en fútbol de inferiores, senior, primera división y Sub 21.

DIVISIONES INFERIORES – FECHA 4

9ª DIVISIÓN – LIDERA SDTA CON 10 UNIDADES.

Fútbol Club Tres Algarrobos 0 – 0 Social (Tres Algarrobos)

Independiente (América) 1 – 1 Barrio Norte

Social (González Moreno) 0 – 6 Atlético Rivadavia

Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 3 – 0 Los Once (Colonia Seré)

Libre: Gorra de Cuero (Carlos Tejedor).

8ª DIVISIÓN – LIDERAN ATLÉTICO, BARRIO NORTE Y SDTA CON 10 UNIDADES.

Fútbol Club Tres Algarrobos 0 – 3 Social (Tres Algarrobos)

Independiente (América) 0 – 0 Barrio Norte

Social (González Moreno) 0 – 0 Atlético Rivadavia

Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 1 – 0 Los Once (Colonia Seré)

Libre: Gorra de Cuero (Carlos Tejedor).

7ª DIVISIÓN – LIDERA GORRA DE CUERO CON 9 UNIDADES.

Fútbol Club Tres Algarrobos 0 – 1 Social (Tres Algarrobos)

Independiente (América) 2 – 2 Barrio Norte

Libre: Gorra de Cuero (Carlos Tejedor).

6ª DIVISIÓN – LIDERA ATLÉTICO CON 10 UNIDADES.

Fútbol Club Tres Algarrobos 2– 1 Social (Tres Algarrobos)

Independiente (América) 2 – 3 Barrio Norte

Social (González Moreno) 1 – 1 Atlético Rivadavia

Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 1 – 0 Los Once (Colonia Seré)

Libre: Gorra de Cuero (Carlos Tejedor).

QUINTA FECHA

Fútbol Club Tres Algarrobos – Jorge Newbery (Fortín Olavarría)

Atlético Rivadavia – Independiente (América)

Barrio Norte (América) – Gorra de Cuero (Carlos Tejedor)

Los Once (Colonia Seré) – Social (González Moreno)

Libre: Social (Tres Algarrobos).

TORNEO APERTURA – TERCERA FECHA – PRIMERA Y SUB 21

-Los Once (Colonia Seré) 1 – 2 Fútbol Club Tres Algarrobos

-Sub 21: Los Once (Colonia Seré) 0 – 4 Fútbol Club Tres Algarrobos.

-Atlético Rivadavia 0 – 0 Jorge Newbery (Fortín Olavarría)

-Sub 21: Atlético Rivadavia 2 – 1 Jorge Newbery (Fortín Olavarría).

-Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) 1 – 1 Independiente (América)

-Sub 21: Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) 1 – 2 Independiente (América).

-Social (Tres Algarrobos) 2 – 2 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor)

-Sub 21: Social (Tres Algarrobos) 1 – 3 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor).

Libre: Barrio Norte.

EN PRIMERA FCTA LIDERA CON 9 UNIDADES SEGUIDO POR NEWBERY CON 5.

EN SUB 21 GORRA DE CUERO LIDERA CON 9 PUNTOS SEGUIDO POR BARRIO NORTE CON 6.

CUARTA FECHA

Fútbol Club Tres Algarrobos – Social (Tres Algarrobos)

Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría)

Independiente (América) – Barrio Norte (América)

Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Los Once (Colonia Seré)

Libre: Atlético Rivadavia.

TORNEO FÚTBOL SENIOR

NOVENA FECHA

Unión (Roosevelt) 1 – 0 Social (Tres Algarrobos)

Atlético Rivadavia 0 – 1 Sansinena F.C.

Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) 2 – 0 Jorge Newbery (Fortín Olavarría)

Independiente (América) 1 – 3 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor)

Independiente (González Moreno) 2 – 1 Barrio Norte (América)

Libre: San Martín (América).

LIDERA UNIÓN DE ROOSEVELT CON 18 PUNTOS, LO SIGUEN INDEPENDIENTE CON 17 Y BARRIO NORTE CON 15

DÉCIMA FECHA

Social (Tres Algarrobos) – Barrio Norte (América)

Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) – Independiente (Gonález Moreno)

Jorge Newbery (Fortín Olavarría) – Independiente (América)

San Martín (América) – Racing F.B.C. (Fortín Olavarría)

Unión (Roosevelt) – Atlético Rivadavia (América)

Libre: Sansinena F.C.