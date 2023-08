MONASTERIO SOBRE LAS GENERALES DE OCTUBRE: “NO VOY A HACER CAMPAÑA CON NADIE”

Compartir esta Noticia

Julia Monasterio, que el pasado domingo compitió encabezando la lista del PRO Rivadavia en la interna de Juntos frente a Rivadavia Primero, habló sobre la derrota sufrida en la primera contienda política de la cual participa. Informó que no apoyará a ninguna de las dos listas que compiten en octubre.

911 RAZONES PARA SEGUIR

“Fue una excelente elección, arrancamos siendo dos personas hace dos años y armar un grupo político es muy complejo. Hoy tenemos el apoyo de más de 900 personas que creen que este grupo puede ser gestión. Es el inicio de un camino, que va a seguir, que es una nueva opción para Rivadavia. Vamos a seguir trabajando en lo que creemos que es mejor para Rivadavia” dijo la dirigente.

SER UNA TERCERA OPCIÓN

“En la polarización de la elección nuestro espacio perdió, había dos pesos fuertes frente a frente, es más aún hoy esperamos si uno ganó o perdió por dos votos. La elección está polarizada para octubre, era difícil siendo una tercera opción, obviamente queríamos ganar, estábamos trabajando en un equipo para gestionar el municipio” manifestó.

LA MALA JUGADA CON BOLETAS CORTADAS

“Lo que pasó con las boletas cortadas no me gustó, no me gusta ese juego. Nunca dije que lo haya hecho Rivadavia Primero, no es ilegal, pero no es como compito en una elección. Hay mucha gente enojada conmigo que cree que por culpa de nuestro espacio la diferencia entre Rivadavia Primero y Unión por la Patria fue chica. No considero que seamos responsables, somos una posibilidad más. No hice nada malo. Jugamos limpio, nunca atacamos a los otros espacios, hablamos de ideas y de lo que nos decía el vecino” enfatizó.

“NO VOY A HACER CAMPAÑA CON NADIE EN OCTUBRE”

“Instalar un candidato y un grupo de personas no fue fácil. A nivel nacional sigo creyendo que Horacio Rodríguez Larreta debía ser presidente y me pone triste que Diego Santilli no sea nuestro candidato a gobernador, pero es la ley del juego. Nuestra idea de acá a octubre es organizarnos internamente como espacio, preparar las Legislativas de 2023, ser un opción de cara al 2025, cada vez somos más. Claro, apoyamos a Patricia Bullrich y a Néstor Grindetti. A nivel local no voy a hacer campaña con nadie, tengo buena relación con el equipo de Juanci y trato de tenerla con Rivadavia Primero. Hablé con Javier y valoro la charla que tuvimos” expresó.

DECIR QUE LAS COSAS NO ESTÁN BIEN NO ES CAMPAÑA SUCIA

“Rivadavia tiene que estar mejor, mantengo lo que dijimos hasta el última día antes de las elecciones. Hicimos un juego limpio, ¿campaña sucia es decir que no hay cloacas en González Moreno?, eso es un hecho, no es campaña sucia. Decir que hay cosas que no están bien ¿es campaña sucia?, también creo que hay cosas que están bien. Creo en la renovación, vamos a seguir trabajando, estuvimos cerca de meter un concejal en la lista definitiva”.