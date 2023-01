“MONZÓ NO DIO QUORUM PARA QUE LA LEY SE TRATE, OBSTRUYE EL DERECHO A QUE LOS VECINOS PUEDAN JUBILARSE”

Compartir esta Noticia

LEY DE PLAN DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL

Hernán Romero, encargado de la oficina local de ANSES, habló en el programa radial Punto y Aparte y apuntó directamente a la oposición por no dar quórum para tratar el proyecto de Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional. Criticó duramente al ex titular de Diputados Emilio Monzó y a sus seguidores a nivel local.

Romero fustigó la estrategia política de la oposición y dijo que es “mezquindad política que obtura derechos a nuestro pueblo”.

“La mayoría de los vecinos no puede jubilarse al no tener una moratoria vigente. El 31 de diciembre se cayó la moratoria vieja, que tuvo una extensión por Decreto pero que ya no se podía extender. El Senado le dio media sanción al proyecto del oficialismo a nivel nacional pero la oposición no da quórum para tratarla en Diputados” detalló.

Este proyecto de moratoria jubilatoria permite que una persona antes de jubilarse pueda prever cuantos años de aportes le faltan y así ingresar a la moratoria, cuyo pago se debitará de la jubilación hasta completar el pago de los aportes faltantes, pormenorizó Romero.

Si bien Romero hizo una crítica dura hacia la oposición en general, indicó directamente al ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, al respecto dijo “Monzó no dio quórum para que la ley se trate, obstruye el derecho a que los vecinos puedan jubilarse. Él tiene contactos a nivel distrital, tiene sus militantes acá. Hay responsables políticos que obstruyen el derecho a que un vecino pueda jubilarse. En Rivadavia hay 300 que perderán la posibilidad de acceder a su jubilación si esta Ley no se aprueba”.

