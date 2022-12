MOREAU DESTACÓ LOS CONSENSOS OBTENIDOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LLAMÓ A RESOLVER DIFERENCIAS CON DEBATE

Compartir esta Noticia

La Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, destacó que “durante este año hemos logrado consensos muy importantes” y agregó que “las diferencias se subsanan con el debate”.

En ese sentido, señaló además que “hemos logrado el tratamiento de un paquete de leyes con más de 200 votos en distintas sesiones” y por ello agradeció también “a todos los trabajadores y trabajadoras de la Cámara por el esfuerzo que realizaron para que puedan funcionar todas las comisiones y las diferentes áreas”.

Asimismo, sostuvo que “es un orgullo ser la primera Presidenta mujer de la Cámara, pero me importa más no ser la última, espero que haya más mujeres, no solo en la Presidencia, sino también en toda la composición de la Cámara”.

Nuestro desafío como mujeres es seguir trabajando por aquellas que todavía no alcanzaron lugares de decisión y para eso hay que romper con la desigualdad”, expresó Moreau y añadió que “para eso hace falta que no estén precarizadas, porque son las mujeres las que levantan la olla y en su mayoría se hacen cargo de la familia”.

En cuanto al análisis de este año legislativo, la Presidenta de la Cámara aseveró que “hubo que reconstruir una economía pospandemia, en medio del desarrollo de una guerra, con un acuerdo con el Fondo Monetario, pero a la vez con mucha expectativa y tranquilidad de que tenemos un Ministro de Economía que hace lo que tiene que hacer por el país”.

“Espero que en el 2023 sigamos transitando el camino de la recuperación del salario, la baja de la inflación y lograr una mejor calidad de vida de los argentinos”, finalizó.