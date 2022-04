“MUCHOS PAPÁS ME LLAMARON PARA PEDIRME DISCULPAS Y SE FUERON DE ESE GRUPO PORQUE NO ESTABAN DE ACUERDO CON UN ESCRACHE”

Compartir esta Noticia

La Inspectora Jefe Distrital de Rivadavia, Marta Cucurull, fue entrevistada en el programa radial Punto y Aparte donde brindó detalles sobre la confirmación de la creación del JIRIMM N°9 en Condarco, la culminación de la obra en la residencia de la Escuela Agraria de Fortín Olavarría y la realización del Censo Nacional, el cual tiene a cargo en nuestro Distrito. Además se refirió al escrache que le tocó vivir en plena pandemia por medio de una pancarta en su contra colgada por un grupo de padres autoconvocados que pedían por la vuelta a la presencialidad en las escuelas.

UNA NUEVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA RIVADAVIA

“En 2020 se había logrado reabrir la escuela de Condarco y luego surgió como una necesidad lo del Jirimm, había niños que viajaban hasta Sansinena. Son alrededor de 12 niños que ahora tendrán este jardincito. Es la primera vez que hay un jardincito es muy importante para la comunidad de esa zona” dijo Cucurull.

CENSO NACIONAL EN RIVADAVIA

La entrevistada comentó que está encargada del Censo Nacional en Rivadavia y que el día 18 de mayo habrá 330 personas trabajando, visitando hogares y trabajando en escuelas. Además organizan junto al Municipio puntos digitales para que las personas sin conectividad puedan realizar el censo antes del día 18.

“SE MEZCLÓ LO POLÍTICO CON LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS”

Al ser consultada sobre el escrache que sufrió tiempo atrás por un grupo de padres autoconvocados que pedían por la presencialidad contó que realizó una denuncia pero todo quedó en la nada.

“Quería saber si habían cometido algún ilícito, fue una situación desagradable. Mucha gente que estaba en ese grupo de padres me llamó para pedirme disculpas, yo no podía tomar decisiones por mi cuenta. Siempre recupero lo humano y que un papá de este grupo me llame y me diga yo sé quién sos, muchos papás se fueron de ese grupo porque no estaban de acuerdo con un escrache. Una cosa es que los chicos estén en la escuela, lo cual es un reclamo justo y otra cosas fueron los modos” enfatizó Cucurull y agregó “muchos papás me llamaron para pedirme perdón y abandonaron ese grupo, se mezcló lo político con los derechos de los niños, no juzgo a nadie y agradezco a quienes me llamaron”.

EL DATO: Cucurull informó que está próxima a inaugurarse la residencia de la Escuela Agraria de Fortín Olavarría la cual se realizó con fondos provinciales.

MÁS INFO: También confirmó que ya no es obligatorio el uso del barbijo en el ámbito educativo.