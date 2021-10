NIK: “UNA DE MIS HIJAS SE FUE LLORANDO Y LA OTRA NO QUERÍA IR AL COLEGIO”

Compartir esta Noticia







El humorista aseguró que sintió como “un apriete” el mensaje en Twitter del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y dijo que el funcionario “cruzó límites que nunca vi”.

Luego de recibir un mensaje en Twitter interpretado como intimidante por parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el humorista Nik rompió el silencio y afirmó que “yo lo sentí como un apriete”. Agregó: “Hoy una de mis hijas se fue llorando y la otra no quería ir al colegio”.

Nik (Cristian Gustavo Dzwonik) contó en declaraciones a Radio Mitre que “yo lo sentí como una especie de apriete. El año que viene voy a cumplir 30 años en el diario La Nación y he visto muchas cosas en este tiempo, pero acá me parece que se pasó un límite. Por eso la sociedad civil reaccionó de esta forma. De golpe todo el país sabía a qué colegio van mis hijas”.

“Una cosa son los datos públicos y otra los privados. El ministro de Seguridad los difundió. Es un límite que no había visto cruzar”, agregó Nik, que contó que el funcionario se comunicó con él a través de WhatsApp tras el escándalo.

“Me mandó un mensaje, pero lo interpreté como ‘sigo teniendo más datos personales tuyos’. Fue un intento de pedido de disculpas que me dejó más intranquilo. Me decía que no se le caen los anillos por pedir disculpas, pero me siguió atacando con otras cosas que son las mismas con las que me atacan algunos medios oficialistas. El Ministerio de Seguridad tiene todos nuestros datos, pero se supone que es para hacer actos de bien, no para amedrentar personas que piensan distinto”, señaló.

Nik dio al aire detalles de cómo reaccionaron sus hijas: “Hoy una de mis hijas se fue llorando y la otra no quería ir al colegio. Me hacían preguntas lógicas para un chico. Fue una situación muy difícil. Tantas cosas se han roto en este país pero este es un límite que yo nunca había visto traspasar”.

“Mucha gente se vio reflejada”

El artista afirmó que analizará con sus abogados la posibilidad de llevar el caso a la Justicia y resaltó la reacción en general por parte de la sociedad y de la oposición: “La sociedad argentina tiene anticuerpos y mucha gente se vio reflejada. El Gobierno de turno tiene la obligación de cuidar a sus ciudadanos, independientemente de si los votó o no”.

De hecho, en las últimas horas se vio crecer en Twitter el hashtag #TodosSomosNik, que agrupa mensajes que defienden al humorista. Un detalle curioso es que Nik es habitual “víctima” de chistes en las redes sociales por sus presuntos “plagios”, pero en esta ocasión muchos tuiteros salieron en su defensa.

“¿Conocés la ORT?”

Aníbal Fernández había salido al cruce el fin de semana de Nik, quien había cuestionado al Gobierno por los “viajes de egresados, planes y platita” durante la campaña electoral. Por el episodio, dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron a Fernández y pidieron su renuncia.

“Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”, afirmó Nik en su cuenta de la red social Twitter.

Por la misma vía, el funcionario le respondió al citar su mensaje, y expresó: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces. O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito. ¿Lo conoces?”. (DIB) MM