NINGUNA TRAMPITA!!!

POR HERNÁN ROMERO – ANSES RIVADAVIA

Vi con asombro y bastante decepción como se trató hoy en el Concejo Deliberante de nuestro distrito un proyecto que reclamaba por el retraso del pago de 30 becas progresar.

Es verdad que la resolución de dichos beneficios (por lo que investigué 16 no cumplirían con los requisitos) vienen con retraso de liquidación pero, al mismo tiempo también es verdad que el estado nacional a través del organismo otorgó 349 becas en Rivadavia con una inversión de $760.000 solo en diciembre y no me pondré a detallar todos los beneficios y los millones de pesos que aporto Anses en nuestro partido.

Lo que si me preocupa (y mucho) es el uso político que se le hace a la cuestión, los mismos que ahora me van a pedir un informe de situación, ni ellos ni la municipalidad fueron capaces (los concejales pasan todos los días por la puerta de la oficina) de acercarse a solicitar ningun tipo de información.

SI REALMENTE QUIEREN RESOLVER EL TEMA (Y NO ES UNA CUESTIÓN POLÍTICA) O AVERIGUAR SOBRE LA SITUACIÓN…NO HUBIESE SIDO MÁS FACIL ACERCARSE O ENVIARME UNA NOTA?????

Las dos veces que desde el municipio se me solicitó algo lo contesté sin ningún problema.

Lo que si tengo claro es que yo no miento, lo que si tengo claro es que desde la oficina de Anses de Rivadavia no se manda a ningún beneficiario a reclamar nada al ejecutivo local, lo que si tengo claro es que yo no hago «trampita política» como dijo algún concejal oficialista.

Lo que también tengo muy claro es que yo sí defiendo y me hago cargo del Gobierno Nacional y Provincial.

Yo sí me siento representado y formo parte de la gestión con el compromiso y la convicción de siempre.