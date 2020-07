«NO APOYAMOS LA EXPROPIACIÓN DE LA CASA DE AGUIRRE, LAS PARTES DEBEN SENTARSE A DIALOGAR»

Compartir esta Noticia







Este martes por la mañana el concejal del Frente TODOS Somos Rivadavia Leandro Toribio brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte para exponer la postura del bloque que integra respecto al conflicto que se disparó en las últimas horas sobre el proyecto de expropiación de la Casa de Aguirre impulsado por Avelino Zurro.

ACTITUD RESPONSABLE

“La idea desde nuestro espacio es tener una actitud de estar responsablemente en todos los temas, nos preparamos para gobernar pero la gente no puso del lado de oposición. En ese sentido no queremos perder la coherencia, tenemos un montón de actitudes que prueban lo que decimos. La semana pasada hubo varios hechos de camiones encajados, lo más fácil hubiese sido hablar mal estado de los caminos, que la plata del municipio no va a los caminos. Sólo pusimos un mensaje sobre el uso responsable de los caminos. Me podría haber aprovechado de esa situación, por mi rol de productor” comenzó diciendo.

«NO APOYAMOS LA EXPROPIACIÓN DE LA CASA DE AGUIRRE»

“Cuando vimos cómo venía esta situación de pandemia propusimos la rebaja de los sueldos de los funcionarios, no de los empleados municipales, para poder eliminar la tasa de servicios públicos, siempre tratamos de trabajar dialogando. Entendemos que nuestro lugar es estar en la oposición y lo queremos cumplir haciendo propuestas, nos preocupan las situaciones que luego terminan en agrupaciones como “Ciudadanos en acción” que puso palabras de que nosotros apoyábamos la expropiación, eso es una mentira, no apoyamos la expropiación de la Casa de Aguirre. Por eso contestamos, es mentira” dijo quien tiempo atrás votó favorablemente un proyecto que se oponía a la expropiación de Vicentín.

«SIEMPRE PROPUSIMOS DIÁLOGO»

“Las partes deben sentarse a dialogar, de hecho siempre lo propusimos, el concejal Sebastián Hernández estuvo hablando y fue uno de los que más propició el diálogo. La Casa de Aguirre es un valor de los rivadavienses y se va a quedar en Rivadavia y la vamos a defender entre todos. Pero también hay que decir que mezclan el espacio que utiliza La Comunitaria, eso es querer embarrar la cancha. Afirmar que andamos atrás de la expropiación es muy grave” explicó Toribio quien además dejó en claro que nunca tuvieron diálogo con Avelino Zurro.

«¿QUÉ CULPA TENEMOS LOS RIVADAVIENSES DE QUE REYNOSO HAYA FIRMADO UN COMODATO QUE SI GANABA LO EXTENDÍA?

“La nomenclatura del proyecto de expropiación es la misma que puso el municipio cuando firmó el comodato y ató una nueva firma del comodato a un resultado electoral. ¿Qué culpa tenemos los rivadaviense de que Reynoso haya firmado un comodato que si ganaba lo extendía?. Él firmó el contrato, cuando piden responsabilidad institucional, primero pídansela a Rivadavia Primero, nosotros no firmamos un comodato. Cuando me conviene aplaudo la expropiación, cuando no me conviene me quejo, tenemos que empezar a tener una línea de conducta” expuso.

“La Casa de Aguirre es de todos, no de Rivadavia Primero. Nos resulta extraño que Ciudadanos en Acción use los mismos colores y letras que el municipio y lo compartan funcionarios municipales, si la Municipalidad quiere convocar, que convoque, nos están pidiendo responsabilidad, nos enojamos cuando hay 4 chicos reunidos en una casa” finalizó.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA