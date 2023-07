“NO ES HABITUAL QUE UNA OVEJA TENGA CUATRO CORDERITOS, LO NORMAL SON UNO O DOS”

Compartir esta Noticia

Carlos Rosso hace más de seis décadas que trabaja en la cría de ovejas por lo que fue consultado sobre el parto múltiple que tuvo una oveja esta semana en una quinta de América. El video de la oveja con sus cuatro corderitos se viralizó rápidamente.

«No es habitual, normal es 1 o 2 corderitos. El tema es que esa madre pueda criarlos, no es fácil que una oveja crie cuatro corderos» dijo Rosso.

«Hasta tres he visto que los han criado, he visto que han parido cuatro corderos pero no es normal. Si lo quiere criar la van a tener que ayudar” agregó.

