“NO ES JUSTO QUE LOS ANIMALES SUFRAN ASÍ”

Maite Aguirre es una vecina de América preocupada por los perros abandonados. Comprometida con las adopciones y la castración

En las últimas horas publicó un texto en redes sociales donde dejó un estado de situación de lo que sucede en la ciudad con los perros abandonados.

“Se arranca con una mamá abandonada en el vivero con dos cachorros!!!. Un montón de gente que en las fotos no se ve, gestionaba quiénes nos podían ayudar con los tránsitos y las adopciones!!!. Se llevaron la mamá para mañana llevar a Zoonosis a CASTRAR! se da en adopción un cachorro, con compromiso de castración. Otro en tránsito a la espera de un adoptante. Me estaba yendo y llega una vecina que salió a caminar y encontró dos cachorros más tirados. Otra vez un grupo moviéndose por ubicarlos!. NO SE PUEDE MÁS!. Esto es entre todos! No es justo hacer que los animales sufran así. Por favor! Basta!!! Gracias a todas las chicas que siempre están tan predispuestas a ayudarlos!