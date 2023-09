“NO HAY EXCUSAS PARA QUE EL MUNICIPIO NO PAGUE EL BONO”

Compartir esta Noticia

Así lo expuso la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia Mariana Vélez al ser consultada sobre la suma fija de $60.000 anunciada por el Gobierno. La dirigente manifestó que daba por descontado que Reynoso pagará los $30.000 en septiembre y los $30.000 en octubre.

Vélez dijo que si en los próximos días no hay un anuncio realizarán una asamblea con los afiliados.

“Hay municipios que tienen el dinero en plazo fijo, algo que no debería pasar, tienen que gastarlo en servicios. Los gobiernos peronistas lo están pagando. Si Reynoso no tiene el dinero deberá tramitar los fondos. Descuento que va a dar el bono, esto no tiene nada que ver con los arreglos paritarios. Desde el municipio siempre hablan del buen manejo de fondos, deben tener de sobra para pagar el bono. Me imagino que Reynoso está haciendo los números y en unos días tendremos la noticia” agregó Vélez.

