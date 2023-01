“NO LES GUSTA NADA QUE NO HAGAN ELLOS, NO LES INTERESA QUE HAYA MEJORES COSAS PARA NUESTROS VECINOS”

Compartir esta Noticia

Hernán Romero, encargado de la oficina local de Anses, publicó en las últimas horas su mirada sobre la llegada de la oficina del IPS a América luego que desde el oficialismo local se criticara que comience a funcionar en la sede de Suteba local.

ESCRIBIÓ ROMERO

No les gusta que se gestione para los rivadavienses, no les gusta a donde va a ir el IPS, no les gusta quien va a estar a cargo…

No les gusta nada que no hagan ellos.

Claramente no les interesa que haya mejores cosas para nuestros vecinos.

Se quedan en las chiquitas muchachos.