“NO ME PUEDO QUEDAR TRANQUILO CUANDO AÚN PUEDO CONTRIBUIR PARA QUE OTROS VIVAN MEJOR”

Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte Héctor García, primer precandidato a concejal de la lista que propone como precandidato a intendente a Juanci Martínez, se refirió a a su decisión de volver al ruedo político y remarcó las falencias que tiene el Distrito.

“Estaba retirado de la política, hace muy poco, el 31 de mayo, me retiré del sistema educativo. Prontito cumplo 66 años, no me puedo quedar quieto, trato siempre de hacer cosas. Me encuentro con un tiempo disponible para hacer proyectos, ser útil. La aparición de Juanci (Martínez) me impulsó a repensarlo cuando me hicieron el ofrecimiento de ser primer candidato a concejal. Entré a la política de la mano de Juanci en 2013 cuando se constituyó el Frente Renovador. En esas legislativas ganamos, luego me propusieron como candidato a intendente en 2015, no llegué. La circunstancia a nivel nacional y provincial arrastró la elección local. Siempre estaré agradecido de esos 4300 votos” enfatizó.

“Aquella vez iba con los bolsillos dados vueltas, iba con una propuesta de gestión diferente, la recepción fue positiva, pero no se llegó. Creo que en esta oportunidad, después de ver el trabajo del senador Martínez en un año y medio, tenía que estar. Juanci hizo muchísimas cosas, no me podía negar. En 2015 Juanci me ayudó muchísimo y él no iba a ningún cargo, pero caminó la calle para que yo sea intendente, ahora le voy a devolver ese favor, esa ayuda, trabajando para él. Ahora tengo más tiempo, esto que se viene es la continuidad de lo del 2015, de lo que quería para Rivadavia” agregó.

García comentó “si pensara las cosas mirándome el ombligo, tengo mi casa, tengo mi jubilación, podría quedarme calentito leyendo. Sin embargo, elegí salir a la calle a volver a preocuparme por los problemas que están sin resolver que son muchísimos. Desde los extremos sociales, desde los más humildes hasta otros sectores, todos demandan respuestas municipales. No me tengo que quedar en casa tranquilo cuando puedo contribuir para que otros vivan mejor, con un grado de dignidad que a veces falta”.

“Voy a trabajar a full para que Juanci sea intendente, es el que estamos anhelando un grupo de personas desde hace 10 años, es una oportunidad histórica y tenía que estar. Es un espacio donde uno trabaja con independencia, Juanci es una persona que da libertad para el trabajo. Como Distrito estamos quedados, uno mira otros distritos y ven lo que han conseguido, en Rivadavia nos hemos quedado estancados. Falta planificación, que sí hay en otros distritos. Me duele que no se hagan las cosas. Las falencias que hay en América, se duplican en las localidades” enfatizó.