La vecina Daniela Moyano habló en el programa radial Punto y Aparte sobre lo que vive con su hijo de 9 meses y criticó el funcionamiento del hospital en general y a un profesional pediátrico en particular.

“No elijo la hora en la que se enferma mi hijo. Un sábado a las 22 horas fui a la guardia del Hospital porque mi bebé comenzó a hacer sus heces con sangre. Me atendió un profesional pediátrico y me dice que mi bebé no es alérgico a nada, que está falto de olla y un poco anémico. Me mandaron de nuevo a casa porque hasta el lunes no se podía hacer nada” comenzó diciendo Moyano quien agregó que en ese mismo momento llamó a la gastroenteróloga que había atendido previamente a su hijo y esta le manifestó que era conveniente que con ese cuadro su bebe sea internado.

“Andate a otro lugar, porque está teniendo una hemorragia digestiva. Días después pudimos ir a Trenque Lauquen y desde allí nos trasladaron al Hospital de Niños de La Plata donde trabaja la gastroenteróloga que antes mencioné” agregó Moyano.

El bebé de 9 meses tiene una sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca y desnutrición, con 9 meses sólo pesa 7 kilos, es un caso de estudio.

Moyano contó que durante una semana en La Plata sometieron a diversos estudios a su hijo, hasta que contrajo Covid y la serie de estudios tuvo que detenerse. Debido a esto recién el próximo 3 de noviembre le realizarán una seriada, que es una radiografía del tracto gastrointestinal superior. Mientras tanto se debe hacer un control minucioso de sus heces y su alimentación.

“Yo la puedo contar, tengo a mi bebé, no me podes mandar a mi casa si mi bebé tiene hemorragias digestivas. No nos podemos enfermar un fin de semana porque hasta el lunes no hay especialista” expresó Moyano.

El pequeño hijo de la mujer tiene un retraso madurativo debido a lo que padece desde su primer mes de vida.

“Hay que seguir estudiándolo, esto es prueba y error” dijo Moyano sobre el futuro de su niño.

EL DATO: Sobre el final de la nota Moyano agradeció al Hospital Municipal por el apoyo cuando estuvieron en Morón donde su pequeño hijo estuvo internado.

