“NO NOS VAMOS A IR DE AHÍ Y MENOS POR CAPRICHOS POLÍTICOS”

Nati Petitti, referente del Hogar Huellas de González Moreno, habló en el programa radial Punto y Aparte sobre la denuncia penal por usurpación que le iniciaron desde el municipio de Rivadavia.

Petitti contó que hace cerca de dos meses se instalaron en un terreno, de unos 20 metros cuadrados, que pertenece a Ferro Expreso y ahí armaron el refugio para perros. Eso generó que el municipio realizara una denuncia penal contra su persona por usurpación. Según relató la mujer no entiende el accionar del Ejecutivo local ya que esa porción de tierra no es municipal.

“Coordino el refugio de animales desde 2012, arrancamos con una amiga. El objetivo siempre fue cuidar la vida de los animales. Hace 10 años que trabajamos y nunca pudimos lograr un lugar fijo, siempre hubo situaciones que nos hicieron mover de un lado a otro. El Estado municipal lo único que ha hecho es entorpecernos el trabajo, ninguno quiere juntarse para hablar conmigo. Sólo tuvimos una reunión en 2012 o 2013 cuando nos presentamos en el Presupuesto Participativo, me dijeron que no era necesario que estemos en el PP porque era algo fácil de realizar, 10 años después seguimos sin tenerlo” detalló.

Petitti manifestó que en un momento pasaron de tener 2 o 3 perros a 24 en la casa de un voluntario. Fue en ese momento que decidieron tener un lugar propio.

“Primero estuvimos donde hoy en día está el proyecto de la parquización y luego nos fuimos al ex matadero, a unos 5 kilómetros del pueblo.

El proyecto de parquización olvídate que se hizo, como todos los proyectos en González Moreno, mueren en el escritorio. En el ex matadero nos robaban las cosas, colchones, tuppers” indicó y reveló cómo fue la llegada al terreno de Ferro Expreso, “me metí porque no sabíamos dónde dejar los perritos, agarramos 20 metros cuadrados debajo de una planta, hace dos meses. Justo ahora ese pedacito de terreno es lo que necesita la municipalidad para un proyecto que da vergüenza ajena, con todas las necesidades que hay en González Moreno, supuestamente es para hacer una playa de estacionamiento para autos”.

LA DENUNCIA

Petitti contó que el jueves pasado recibió la notificación que había una denuncia penal por usurpación contra su persona por utilizar el terreno donde hace poco más de dos meses funciona el refugio.

“Un día estaban trabajando dos de los voluntarios en el lugar y vino el Delegado Emmanuel Inza y les dijo que no podían estar ahí, que la próxima venía con la policía. No nos vamos a ir de ahí y menos por caprichos políticos. Para mí lo hacen por enojo, hace 10 años que los terrenos están llenos de yuyos y de repente poner un poste y tejido y aparece que hay 10.000 proyectos, siempre pasa lo mismo cuando los vecinos empiezan a hacer algo enseguida te aplacan si ustedes no lo hacen déjennos a nosotros” expuso Petitti que reconoció haber tenido una discusión con Emmanuel Inza.

“Hace 10 años que no tenemos respuestas, hemos presentado proyectos. La gente no dice nada porque está asustada, si te quejás te sacan el laburo, te amenazan, si algún hijo quiere entrar al municipio, porque en González Moreno no hay trabajo, ya te tienen marcado” agregó.

“Quiero que haya un lugar donde los animales estén seguros, no quiero ver perritos que los pisan en la calle y están tirados una semana. Si me llaman para dialogar voy sin problemas, hace tiempo pedimos diálogo. Si no quieren que esté en el refugio, me corro, pero háganlo. Estamos haciendo un trabajo que tendría que hacer la municipalidad de Rivadavia, si les molesto que lo hagan ellos, pero si ellos no lo hacen déjenme que lo haga. Si tengo que ir presa por los perros, iré. Si quieren jugar por las malas, jugamos por las malas, tengo tiempo para luchar, no quiero que me sigan pisando la cabeza” culminó.

