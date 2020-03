«NO PEDIMOS VENGANZA. SI ALGUNO DE ELLOS NOS ESCUCHA, NOSOTROS LOS AMAMOS COMO A CUALQUIERA DE USTEDES, LOS PERDONAMOS… SE LAS VERÁ CON DIOS EL DÍA DE MAÑANA»

Compartir esta Noticia







PAMPA DIARIO | Franco, hijo de Samuel Prodolliet habló con los medios tras la marcha donde se pidió justicia por el asesinato de su padre. «Totalmente inesperado, nosotros estamos tranquilos por lo que creemos. Creemos que realmente el está mucho mejor», señaló.

Con absoluta paz, expresó que «el siempre decía que si algún día se iba celebremos con una asado, porque el está en medio de una fiesta ahora y eso nos da tranquilidad».

«Lo que nos pone un poco mal es la inseguridad y pasa ahora y como vamos a salir adelante nosotros, por suerte tenemos una familia muy unida así que ahora es momento de acurrucarse en el nidito y salir adelante todos juntos», indicó también Franco.

Consultado por la enorme fe en la que viven contó que «yo no se si a alguien le choca que yo no llore pero yo estuve muy cerca de mi viejo y estando tan cerca de él me ha transmitido eso, la tranquilidad de que el está seguro ahora. Ahora nosotros seguimos en el juego y yo estoy feliz por él, porque podría haber sido mucho peor como una enfermedad que arrastra por años o con un sufrimiento mucho peor pero se fue defendiendo a la familia».

«Me voy con el pecho inflado porque se fue con todos los honores. A toda la familia le duele pero fue un héroe», aseguró.

Respecto a lo que se comentó, que Prodolliet luchó contra uno de los delincuentes, Franco expresó, ante el silencio judicial, que «yo lo digo no del lado de la justicia sino lo que dicen mi mamá y mi hermana que lo vivieron en carne propia pero si, hubo un forcejeo interesante».

«Nosotros como creyentes no creemos mucho en que con que el tipo esté en la cárcel se solucionen las cosas. Nosotros sabemos que hay una justicia divina que va mucho mas allá de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Nosotros no pedimos venganza para nada. Si alguno de ellos nos escucha, nosotros los amamos como a cualquiera de ustedes, los perdonamos… se las verá con dios el día de mañana. Si queremos que no pasen estas cosas», aseguró.