“NO PIENSO ESTAR EN POLÍTICA EN 2023, NO SÉ MÁS ADELANTE, DIOS DIRÁ”

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte Paula Barrios Barón brindó detalles sobre su alejamiento de la presidencia del Centro para la Formación de Emprendedores de Rivadavia (CEFER). Aclaró que no es para participar en política en 2023.

EL CEFER, SU CASA

“El CEFER es como mi casa, mi pasión por el emprendedurismo viene desde antes, desde casa, así nos criaron” comenzó diciendo Barrios Barón quien recordó que su padre Carlos, fue uno de los fundadores y primer presidente del Centro en 2005.

Durante la entrevista también rememoró que en un viaje a Fortín Olavarría, fue Jorge Pablo Rosolén, presidente del CEFER en aquel momento, quien le pidió que se involucrara y que encabezara los destinos del CEFER.

“Me costó asumir el desafío ya había decidido no seguir en política, pero el amor al proyecto fue más fuerte. Así fue que formamos un gran equipo y realizamos muchas cosas. Mi desafío era refundar el CEFER, volver a posicionarlo, apostar al desarrollo local, al pequeños emprendedor. Hicimos muchas capacitaciones, mentorías y talleres. Generamos un vínculo con la Cámara del Software, avanzamos con el programa CEFER Tecno” detalló.

NUEVO PROYECTO, NUEVOS NOMBRES

Barrios Barón reconoció que si bien durante su gestión hubo “muchas cosas lindas”, también tuvo que hacer “trabajo sucio, que nadie quiere hacer”.

“Trabajamos en una restructuración, en emprolijar muchos procesos en la forma de trabajo, financieramente también. Estoy totalmente orgullosa del equipo que puso mucho. Amo el CEFER, pero ahora necesita una persona que pueda liderar el proyecto, que no esté tan agotada como estoy yo” contó.

Barrios Barón fue consultada sobre el alejamiento del Centro de Estudios Superiores (CES) de Alberto Orga y Milagros De Brito, “al modificar la estructura de trabajo, puede que haya sido necesario que estas personas no estén más. Alberto cuando asumí me dijo que se iba, por lo que no me tomó de sorpresa. Lo de Milagros, si fue una sorpresa”.

Luego destacó que estos cambios también sirvieron para que el Centro tuviera un “aire fresco” y destacó la gestión que viene llevando a cabo Adrián Parra.

UN DESPEDIDA CON EL DEBER CUMPLIDO

“Me voy contenta por el laburo hecho, vale la pena recordar que es un trabajo ad honorem, me enorgullece por haber trabajado con gente así. Recibir tantos mensajes de emprendedores, ex compañeros de laburo actuales, de la municipalidad” mencionó emocionada.

DESCARTÓ ROCES CON EL INTENDENTE

“Javier (Reynoso) sabe de esto hace meses y más firmemente hace un mes y medio. Nos reunimoso, me puse a disposición para ayudar a buscar una nueva persona. Mi relación con Reynoso es buena, lo adoro, le tengo todo para agradecer” comentó.

“Los procesos se desgastan y uno tiene que cuidar a la institución. Jugué para el CEFER, para nadie más, sin ningún interés personal. Se me ha acusado de todo en el medio. No pienso estar en política en 2023, no sé más adelante, Dios dirá, nunca cierro las puertas porque me gusta la política, es la mejor herramienta para cambiar realidades. Salí del Concejo y entré al CEFER, necesito tiempo para tener mejores ideas” finalizó.