“NO PODEMOS PERMITIR QUE TODO VUELVA A LA NORMALIDAD MENOS LA EDUCACIÓN”

Este miércoles en el programa radial Punto y Aparte fueron entrevistadas Anabella Roselló y Valentina Zatón, referentes de Padres Organizados Rivadavia. Durante la charla expresaron los fundamentos que sostienen el pedido de la vuelta a clases presenciales que desde hace meses vienen haciendo público.

Fue ayer cuando se conoció la carta que desde el grupo de padres se elevó a las autoridades de Jefatura Distrital Rivadavia, Consejo Escolar y Municipalidad pidiendo por la vuelta a la presencialidad escolar.

“Estamos muy preocupados, hemos pedido reunión con todas las autoridades para tener algún marco sobre cómo va a seguir la presencialidad. Los protocolos hacen que la escuela sea un lugar seguro y la evidencia dice que eso ha sido así. La escuela también cumple con un rol importante con la detección de casos y aislamiento” comenzó diciendo Roselló.

Las entrevistadas remarcaron que desde el diálogo vienen trabajando en generar posibilidades para la vuelta a la presencialidad.

Indicaron que las resoluciones provinciales, que determinan el sistema de fases, “no atienden a la realidad nuestra, no podemos transpolar medidas que no atienden a la realidad del Partido”.

En ese sentido subrayaron que no es la misma densidad poblacional en los grandes aglomerados del Conurbano, donde además el transporte público juega un rol importante como ámbito de contagio, algo que en partidos como Rivadavia no existe.

Tanto Roselló como Zatón hicieron hincapié que no es una pelea entre familias y docentes, sino que también las docentes, sobre todo las que son mamás, se ven afectadas por la no presencialidad escolar.

Roselló indicó que desde enero están pidiendo una reunión con la Jefe Distrital Marta Cucurull, algo que no les fue concedido, “nos sorprende que no nos haya recibido” añadió.

“Siempre vamos por la vía legal, como corresponde, como ciudadanos, como padres ya no sabemos qué hacer. Vamos a generar otras acciones para poner el derecho de nuestros hijos en primer plano” agregó.

Zatón mencionó que esta situación lleva a una desorganización familiar importante, complicando a los trabajadores autónomos que aprovechan cuando los chicos asisten a la escuela para poder salir a trabajar.

“Soy docente, en clase estoy con protección y a dos metros de mis alumnos. Mis hijos usan barbijo todo el tiempo en la escuela. Mis hijos me piden ir a la escuela, es muy angustiante esta situación. Los docentes recibimos la vacuna en febrero, si ahora no hay clases porque esa vacuna no se la dieron a mis viejos, o a los mayores de 50. Esto es una puja política y en el medio están nuestros hijos” dijo Zatón.

Durante la entrevista contó una situación personal que le tocó vivir en la escuela, “me consideraron contacto estrecho y me aislaron 14 días. La directora hizo su trabajo y me aisló preventivamente. En lo referido a lo escolar no interviene la autoridad sanitaria municipal ni un médico de provincia”. La mujer reconoció no haber cumplido con el mencionado aislamiento por no considerar ser contacto estrecho según tal como indica el Plan Jurisdiccional, ya que había utilizado protección y mantenido la distancia de 2 metros con sus alumnos. En ese sentido marcó la diferencia entre lo que implica ser un contacto estrecho para la autoridad sanitaria local y cómo lo es dentro del Plan Jurisdiccional.

Ambas entrevistadas expresaron que no hay datos desde Provincia respecto a los contagios en las escuelas.

Tanto Zatón como Roselló remarcaron que la salud integral y la educación de sus hijos es lo que las impulsa en esta iniciativa, que incluye a más de 500 personas. Hablaron de un agotamiento emocional “muy fuerte” en los chicos.

“La mayor cantidad de contagios se da en reuniones sociales, los lugares donde se respetan protocolos como las escuelas no hay contagios. No podemos permitir que todo vuelva a la normalidad menos la educación. Los chicos no pueden crecer aislados, si no están en la escuela seguramente están en otros lugares expuestos a otras burbujas sociales que no son las de ellos” culminó Roselló.