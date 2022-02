Compartir esta Noticia

Mediante una carta en redes sociales la vecina Marta Cucurull contó la triste historia que le tocó vivir a su perra debido a la desaprensión por la vida de algunos que no entienden del respeto por el otro y tampoco tienen un Estado que los controle para que no sucedan este tipo de situaciones.

LA PUBLICACIÓN DE CUCURULL

Siempre en casa, con nosotros, en familia, siempre amada como cada mascota que habita nuestro hogar, porque fuiste parte de la familia.

Y un día llega la irresponsabilidad de algunos que aprietan un gatillo y te encuentran del otro lado.

Te tocó a vos, y no la sacaste barata. Podría haber sido un abuelo del hogar cuando está sentado afuera disfrutando del día de sol, un niño/a del barrio jugando en su patio.

Ninguna de mis mascotas sale de mí casa, fueron educados para que estén dentro del hogar, o sea que además de la irresponsabilidad de haber tirado, alguien se metió con su arma, quizá a una distancia prudencial, en mí patio.

Podríamos haber estado también nosotros en ese momento. No me importa si es o no es un «aire comprimido» como dicen algunos para minimizar. Es un arma que a mí perra le perforó un pulmón.

Hoy mí perra se murió, hoy no la puedo cuidar y disfrutar como lo hacía. Animales que nos dan tanto amor, y que, por algunos irresponsables que juegan a sacrificar animales, reciben tanta injusticia. No pudimos hacer más nada. Pampa murió.