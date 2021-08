“NO QUIERO PERDER MI PIERNA, TENGO 25 AÑOS Y DOS HIJOS”

Compartir esta Noticia







Gisela Ledesma es una vecina de América que desde que nació afronta un problema de salud que sumado al paso del tiempo y la falta de un diagnóstico acertado hicieron que su calidad de vida empeorara drásticamente. Tiene un tumor vascular en uno de sus pies que año tras año fue creciendo y limita su movilidad.

“Nací con una manchita en el pie izquierdo, a los 6 años empecé a tener muchos dolores y se empezó a agrandar. Me derivaron a La Plata, fui hasta los12 años a que me atendieran. En ese momento, debido al escaso avance científico en la materia, era riesgoso someterme a una operación. Hace 4 años empecé nuevamente con muchos dolores, no podía calzarme, me vendaba para que no se me lastimara el pie, empezó a crecer mucho y ahora lo tengo en todo el pie, a excepción de mis dedos” indicó la mujer.

Luego de muchas consultas y biopsias, Ledesma encontró hace dos meses en Rosario un médico que la atendió y le dio un diagnóstico y la posibilidad de una operación para sacar el tumor y mejor definitivamente su vida.

“Me dijo que todo lo que se había hecho hasta ahora estaba mal, que es un tumor como lava, es muy grande el angioma que tengo. No puedo trabajar, estar parada, no puedo hacer deporte ni jugar con mis hijos. Tengo que andar vendada día y noche” explicó quien un tiempo durante su niñez tuvo que andar en silla de ruedas.

“Tengo la piel en carne viva, el pie negro, con úlceras. El tumor está entre cartílagos, huesos, vasos y venas. Por eso la operación que debo hacerme es complicada. Por suerte aún no llegó a entrar a los huesos el tumor y tampoco a la musculatura, cuando llegue ese momento me tendrían que cortar la pierna” detalló.

EL DATO: Gisela contó que en su infancia sufrió bullyng por parte de otros niños que no dimensionaban la gravedad de su problema. “Muchas veces uno no habla, mucho tiempo me dio vergüenza cuanto tenía que usar una plataforma en mi pie, aunque a veces uno no lo diga el dolor no es sólo físico” manifestó.

LA OPERACIÓN

Ledesma necesita más de $500 mil, $325 mil y $250 mil para pagar la operación y los gastos de internación respectivamente.

“Desde el municipio me dijeron que me van a brindar ayuda, pero que era mucho dinero. Por eso estoy buscando gente que me colabore, o hacer una rifa. Más allá de la cirugía voy a tener gastos extras porque tenemos que ir a Rosario. No quiero perder mi pierna, tengo 25 años y dos hijos” contó quien es madre de dos hijos.