«NO QUIERO QUE MALTRATEN A LOS PIBES»

Así lo expresó Ariel Arias, un joven de 24 años que hace algunos días fue despedido por funcionarias municipales de su trabajo en el Programa Envión donde dictaba talleres de música a chicos con vulnerabilidad social.

Según contó Arias, dos integrantes de Desarrollo Social, en primer término irrumpieron durante una clase y maltrataron verbalmente a sus alumnos y luego lo hicieron con él al momento que lo despidieron.

«Son las funcionarias que tuvieron el problema en Roosevelt. Trabajo hace 7 años en Envión. Apenas entraron estas personas al cargo, primero despidieron a dos compañeros» comenzó contando Arias quien detalló que por su trabajo percibía la suma de $17.600.

«Se imaginarán que el tema no es por plata, no vivo ni como por esa plata. Hace poco hicieron una reunión donde prometieron no echar a más nadie, no pasaron ni dos semanas y echaron a 2 alumnos de mi taller. El Programa Envión ayuda a las personas, no da para que funcionarias les hablen en malos modos, las funcionarias son Marisa Landa y Lorena Arguello» puntualizó.

«Me atacaron, me faltaron el respeto, tengo testigos. Me dijeron que no estaba calificado para el trabajo, cuando hace 7 años que trabajo en esto. Obviamente el Intendente va a confiar en la palabra de las funcionarias y no de un empleado que está en negro» dijo Arias.

“Me dejaron sin trabajo, pero yo lo que no quiero es que maltraten a los pibes, sé que el trabajo no lo voy a recuperar. Tengo una conexión con los chicos, trabajamos juntos para que se formen, no voy a permitir que los maltraten” culminó.

EL DATO: El Programa Envión está orientado a lograr la inclusión socioeconómica, política y cultural de los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Pensado desde una perspectiva integral de derechos, para jóvenes de entre 12 y 21 años. El convenio, que celebra Provincia con Municipios y/o ONGs, indica la apertura de sedes locales donde se desarrollan las actividades a cargo de profesionales y talleristas.