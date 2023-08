“NO SE PUEDE DECIR QUE NUESTRO GOBIERNO NO HA REVOLUCIONADO A RIVADAVIA”

Compartir esta Noticia

Jorge Pablo Rosolén, precandidato a concejal de Rivadavia Primero, habló en Punto y Aparte sobre las próximas elecciones y remarcó los aspectos por los que cree que Juntos por el Cambio es la mejor opción para dirigir los destinos en cada ámbito de gobierno ejecutivo.

Rosolén comentó que si bien no es un “buen momento” para hacer política, ha tenido una buena recepción con la gente y subrayó “hay un nivel de angustia importante por la complejidad de la situación económica, la gente no vislumbra un futuro promisorio”.

El precandidato expresó que “las políticas del gobierno nacional han sido muy malas, la inflación, los aumentos. Un gobierno que había despertado cierta expectativa tuvo un gran fracaso. En las próximas elecciones se enfrentan dos modelos, el de Unión por la Patria, con Massa y el apoyo de Cristina, que a nivel nacional y provincial han fracasado, frente al de Juntos por el Cambio algo que nivel local se refleja, con el senador Martínez y Javier Reynoso respectivamente. Rivadavia va a seguir con un crecimiento con Juntos por el Cambio o retrocede hacia las políticas que han fracasado a nivel provincial y nacional. No tengo dudas del triunfo de Juntos a nivel nacional para que el país y la provincia avancen y en Rivadavia continuemos en un proceso virtuoso”.

Respecto al ámbito local Rosolén remarcó que Rivadavia Primero desde su llegada al Ejecutivo hizo que los municipales cobraran en tiempo y forma, se ordenaron las finanzas y se bajó la deuda del municipio, se realizó la apertura en los paso a nivel, se desarrolló el Presupuesto Participativo, el Programa Red, el proyecto universitario, la escuela de idiomas, la escuela bosque, el acceso a la tierra, se culminó el programa de 20 años para el hospital y se generó un master plan para los próximos 20 años, la creación del hogar de abuelos y el programa empleo joven.

“La universidad funciona hace 10 años y muchos rivadavienses estudiaron ahí, hoy tenemos a la UBA. La oposición critica por el polo universitario, ese es el edificio, que espero podamos hacer, pero la universidad funciona hace tiempo. No se puede hacer política sólo con críticas. No se puede decir que nuestro gobierno no ha revolucionado a Rivadavia. Estamos a gestionar solos, si la Provincia quiere colaborar que nos pague lo que nos debe, con eso estaríamos para avanzar” indicó.

EL DATO: Rosolén fue criticó del gobierno provincial y comentó que las casas anunciadas no se van a realizar porque la gestión Kicillof está terminando. Además remarcó que el anuncio de Sergio Massa sobre la obra de repavimentación de la Ruta 33 por $15.000 millones fue mentira, “dijo que le iba a dar al Gobernador el dinero para la obra, es una ruta nacional, excede a la Provincia”.

