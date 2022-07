“NO TENEMOS LAS REGLAS CLARAS, NO SABEMOS QUÉ VA A PASAR Y VIVIMOS UNA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE INCREÍBLE”

Compartir esta Noticia

El presidente de la Sociedad Rural de Rivadavia Eber Pires habló en el programa radial Punto y Aparte sobre la protesta que el campo realizará este miércoles 13 de julio con cese de comercialización de granos y hacienda en reclamo en todo el país por la falta de gasoil, la inestabilidad macroeconómica y contra “un vacío político sin precedentes”, entre otros puntos.

Pires comentó que desde Rivadavia se dirigirán a uno de los puntos de encuentro pautado en la Ruta 5 y acceso a Pehuajó donde asistirán las asociaciones rurales de Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas, Carlos Tejedor, General Villegas, Lincoln, General Pinto, Ameghino, Carlos Casares y Henderson.

“Se realizará durante todo el día cese de comercialización de granos y hacienda con una movilización en todo el país. La situación excede al campo, compromete a toda la sociedad. Nos preocupa muchísimo la situación que se vive” comenzó diciendo Pires.

“En un primer momento el desabastecimiento del gasoil, hoy nos excedió todo el contexto económico, que afecta a todos los ciudadanos. La brecha cambiaria, no hay referencia de precios, la sociedad vive un situación de temor, violencia e inseguridad que nosotros estamos en un punto geográfico bastante favorecido pero que tampoco nos excede completamente. Nos movilizamos por todos, por la sociedad en conjunto. El campo específicamente sufre la presión impositiva. Estamos preocupados ya que no tenemos las reglas claras y no sabemos qué va a pasar. Vivimos una situación de incertidumbre increíble, falta de gasoil, fertilizantes, insumos. Necesitamos más que nunca de la producción para incorporar dólares al país” expresó.

Pires también explicó que la demanda de mañana tiene que ver con proyectos que buscan destruir la independencia de poderes para lograr fines personales. “Hay muchos políticos que por fines personales buscan destruir la independencia de poderes” indicó.

LOS OTROS PUNTOS DE ENCUENTRO:

Azul: Rotonda de Ruta 226 y 3 – Participan asociaciones rurales de Azul, Olavarría, Benito Juárez, Laprida, General La Madrid, Rauch, Las Flores, Tapalqué, Tandil, Bolívar y General Alvear

Chascomús: Rotonda de Ruta 2 y 20 – Convocan asociaciones rurales de Chascomús, Pila, Castelli, Dolores, Punta Indio, Guardia del Monte, General Belgrano, Magdalena, Coronal Brandsen, San Vicente, La Plata, General Paz y Lezama.

San Pedro: Ruta 9 y acceso a Río Tala – Participan asociaciones rurales de Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Salto, Rojas, San Pedro, Arrecifes, Colón, Pergamino, Capitán Sarmiento, Junín, Carmen de Areco, General Arenales, Vedia, Baradero y General Viamonte

Chivilcoy: Rotonda Ruta 5 y 30 – Convocan asociaciones rurales de Chacabuco, General Viamonte, 9 de Julio, Bragado, Alberti, Suipacha, 25 de Mayo, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Navarro, Mercedes y Luján

Rotonda de las Armas: Ruta 2 y Ruta 74 – Impulsan las asociaciones rurales de Balcarce, Ayacucho, Mar Chiquita, Mar del Plata, General Guido, Maipú, General Lavalle, General Madariaga, Lobería, General Alvarado y Tordillo

Tres Arroyos: Rotonda de Ruta 3 – Participan asociaciones rurales de Tres Arroyos, Gonzáles Chaves, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, San Cayetano, Necochea y Coronel Pringles. (DIB)