Este martes fueron entrevistados en el programa radial Punto y Aparte Rodrigo Arrieta (19) y Kevin Pallo (19) quienes fueron aprehendidos por la policía local como posibles autores, junto a otros 4 individuos, de un intento de robo sucedido en la madrugada del pasado domingo en la vivienda del Barrio Plan Familia Propietaria donde vive Marcelo Costa junto a su familia.

Los dos jóvenes dijeron que no tienen ninguna relación con lo sucedido en la vivienda de Costa y que circunstancialmente pasaban por el frente de la casa luego de ir a comprar cerveza.

«Me están echando una causa en la que no tengo nada que ver, culpa de eso perdí laburo y no consigo nada. Estábamos en la esquina de mi casa tomando cerveza con mi amigo (Pallo) y cayeron estos chicos que también andaban buscando cerveza. Como hace poco que estoy en lo de mi vieja les dije que se vayan para no tener quilombo, eran cerca de las 2 de la madrugada» comenzó diciendo Arrieta.

«Ellos arrancaron y nosotros salimos para comprar cerveza. Cuando veníamos de comprar cerveza justo nos agarra Costa en la calle, antes habíamos estado con esos chicos. Como estaba cerrado el kiosco nos pegamos la vuelta. Costa nos ve e imagina que le estábamos robando pero no éramos nosotros. Nosotros hablamos con él, le explicamos y salimos caminando para mi casa» agregó Arrieta quien además expresó que ellos no estaban haciendo de campana de los 4 sujetos que ingresaron a la casa de Costa con fines de robo.

Por su parte Pallo dijo «no tenemos nada que ver, el hombre nos cruzó en la calle cuando veníamos del kiosco. Los menores que agarraron nos nombraron a nosotros. Nos ensuciaron, nosotros no tuvimos nada que ver, no soy ningún chorro».

Arrieta y Pallo coincidieron que 20 minutos de su encuentro con Costa la policía llegó a la casa de la madre de Arrieta y los aprehendió.

EL DATO: Arrieta y Pallo fueron aprehendidos en la madrugada del día domingo y luego de declarar por la noche quedaron en libertad. Se desconoce la identidad de los otros involucrados, de algunos por ser menores de edad.

