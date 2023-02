“NO TENGO DUDAS QUE LOS CONCEJALES DE RIVADAVIA PRIMERO VAN ANDAR CON EL BOLSÓN, LA CHAPA Y EL CHEQUE, PARA ESO HICIERON EL PRESUPUESTO”

Compartir esta Noticia

Leandro Toribio, concejal del Frente de TODOS, brindó una nota en el programa radial Punto y Aparte donde criticó el presupuesto 2023, aprobado la pasada semana por mayoría oficialista. Dijo que está estructurado con fines electoralistas.

En un principio el edil opositor remarcó la obra del gasoducto Trenque Lauquen – América que está llegando a nuestra ciudad.

“El gas ya estaba entrando, es por lo que uno viene a la política, para que lleguen las obras a Rivadavia. Uno en este caso saca pecho porque es gestionado desde el espacio donde uno trabaja. Somos todos rivadavienses y necesitamos que Rivadavia tenga obras, tenemos mucho atraso. Vamos a tener gasoducto, va a cambiar Rivadavia, esta obra es más importante de todas las que tuvimos” manifestó.

Al respecto cuestionó que no haya partida presupuestaria para extender la obra de gas en Fortín Olavarría y que la de América sea “irrisoria”.

“En Fortín no hay partida para esto, no hay plata para gas en Fortín. No se destinará plata para el vecino, sólo hay dinero para arreglar la Delegación y el Hogar de Abuelos. No hay obras, no hay cloacas” enfatizó y dijo que para América hay $7 millones destinados para la ampliación, “no es nada, debe ser el 1% de lo que hay que invertir”.

Toribio continuó diciendo “el presupuesto no miente, después es lo que pasa en el año. Como dije antes no habrá Polo Universitario. Todo lo que inaugura el Intendente se hace con plata de Provincia. El presupuesto de Rivadavia será de $4700 millones, es dinero como para hacer 3 gasoductos. Se pueden hacer las casas, pero hay que elegir hacerlas. El único que buscó dinero para obras es el Senador Juanci Martínez, que buscó los $1700 millones para el gasoducto, que busca casas en Provincia, dinero para el Jardín 908. El presupuesto municipal está hecho para que Reynoso se quede en poder. Hay $390 millones para obras, ¿qué se puede hacer con eso?”.

“Tenemos un atraso de 24 años, en los 90 se hacían obras. Hoy se gastan $47 millones en publicidad. Se gasta en la Radio REC, que es un medio partidario. No hay obras para los pueblos, los concejales de Rivadavia Primero no pidieron obras para sus pueblos. Venimos muy mal. No tenemos cloacas ni gas en los pueblos. Estamos muy atrasados, necesitamos que Rivadavia tenga un salto de calidad. La gente se acostumbró a vivir mal, a que no haya nada en Rivadavia. Es normal que no haya obras, votamos el presupuesto y se llovía el concejo. Sansinena tiene presupuestado para obra pública $1.3 millones y un concejal le cuesta al estado municipal $3 millones en el año. Toda la obra pública de los pueblos es por $56.8 millones, los concejales vamos a cobrar $58 millones” indicó.

Sobre el final Toribio dijo “es un presupuesto para que Reynoso se quede a vivir. Cuando escucho hablar de que Fernández, el intendente de Trenque Lauquen, viene a ver qué se hace en Rivadavia, me causa gracia. En los últimos 13 años hicieron 1200 casas allá, casas de ladrillos. Reynoso no puede terminar 20 casas industrializadas en 3 años, casas que la gente terminó en 90 días. Acá una familia donó 9 hectáreas y el municipio las entregó sin luz, sin cloacas, sin gas, no hay cordón cuneta, no hay asfalto y las casas las pusieron los vecinos y algunos hasta pagaron el terreno”.

“No acompañamos el presupuesto porque no se contempla compra de tierras para los vecinos, no hay vivienda por administración municipal. Juegan mucho con la necesidad de la gente. A partir de julio vamos a empezar a ver el despilfarro, no habrá obra pública pero habrá despilfarro. No tengo dudas que los concejales de Rivadavia Primero van a andar con el bolsón, la chapa y el cheque, para eso hicieron el presupuesto, no invento nada, está todo en el presupuesto. El año pasado, a pesar del contexto inflacionario que criticaban, gastaron menos plata que nunca en asistencia” subrayó.

En sus últimos conceptos Toribio remarcó, “no quiero que naturalicemos que los concejales de Rivadavia Primero se voten un terreno para ellos solos”.

EL DATO: Al comentar que el recinto del Concejo se llovía, Toribio manifestó “la funcionaria que estaba a cargo de Desarrollo Social en el derroche tendría que haber dejado alguna chapa para poner en el techo del concejo, a los tipos que reparte más chapas se les llueve el techo”.