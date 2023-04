“NO TIENEN GESTIÓN NI PLANIFICACIÓN, LO ÚNICO QUE LES QUEDA ES DESTRUIR LA IMAGEN DE UN ADVERSARIO POLÍTICO”

Compartir esta Noticia

El senador bonaerense Juanci Martínez se refirió en el programa radial Punto y Aparte al comunicado de Rivadavia Primero donde se lo relaciona con la causa a un fiscal vinculado al narcotráfico.

Martínez informó que desde la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento, la cual integra, sólo pidieron que desde la presidencia del jury iniciado al Fiscal Scapolan se cumpliera con el proceso de entrega de expedientes tal como lo marca la Ley 13661. Ana María Bourimborde, la jueza a cargo del jury al fiscal Scapolán, no cumplió con ese pedido y esto generó la denuncia.

El senador rivadaviense explicó que esta denuncia por irregularidades no afectó el desarrollo del jury a Scapolan, quien terminó siendo destituido.

“La jueza no cumplió y esto generó que desde la Bicameral se le iniciara una investigación. En la Comisión somos 7 diputados y 5 senadores. El año pasado se remitieron todos los expedientes de los juicios a magistrados y funcionarios, a excepción de uno. El mes pasado tuvimos una nueva reunión y se le puso plazo a la jueza Ana María Bourimborde para que remita el expediente de la causa Scapolan, denunciado por muchos asuntos ilegales entre ellos algunos con vínculos con el narcotráfico. Como Bicameral de ninguna manera afectamos esa causa, sólo pedimos que se cumpla con la Ley. El Fiscal fue suspendido el año pasado y ahora destituido. Scapolan también tiene en paralelo una causa penal donde la última resolución se dictó la falta de mérito en lo que respecta a asociación ilícita. La jueza Ana María Bourimborde no acompañó el expediente, incumplió con la Ley de procedimiento, a partir de esa irregularidad se hizo la denuncia” pormenorizó Martínez.

El senador también marcó la estrategia de Rivadavia Primero, “esto de atacar con intencionalidad política con la idea de perjudicar a un dirigente político no es algo nuevo por parte de algunos funcionarios y dirigentes de Rivadavia Primero. Sé dónde estoy parado y cuál es mi objetivo, que es trabajar para el Distrito. Rivadavia necesita obras y programas para desarrollarse, nada me va a quitar del camino que es trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Pero esto lo hacen sin tener en cuenta a la familia, sé cómo se manejan desde el oficialismo a nivel local. No tienen gestión ni planificación, lo único que les queda es destruir la imagen de un adversario político. Tengo la fortaleza de trabajar por lo que quiero, lo que sí la familia pasa situaciones difíciles, tengo hijas y mis padres son grandes, que te acusen prácticamente de narcotraficante, esto siendo avalado por el intendente, que retuiteó para que se difunda, es lamentable”.