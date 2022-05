“NO VA A QUEDAR NADIE SIN CENSAR, EL TRABAJO CONTINÚA HASTA EL 25 DE MAYO”

Compartir esta Noticia

Silvina Chiattellino, encargada de la fracción América y un sector de la zona rural del Distrito del Censo 2022, habló en el programa radial Punto y Aparte sobre cómo se desarrolló ayer la jornada en la que tuvo a cargo a 151 censistas. Brindó detalles de trabajo que seguirán realizando hasta el día 25 para culminar con el censo de los vecinos que aún no fueron censados.

“Quiero llevar tranquilidad a la gente, esto continúa. Desde febrero que trabajamos en el censo, siempre se supo que esto continuaba hasta el 25 de mayo. Después del día del censo viene el operativo supervisión que consiste en volver a los domicilios donde no se encontró a nadie y a las casas donde no se llegó todavía. No va a quedar nadie sin censar, es imposible censar todo en un día. El censo digital permitió adelantan trabajo en algunos sectores y en otros no” detalló.

“Entendemos que hubo gente que estuvo en su casa todo el día y no fue visitada, en alguno lugares se pasó y el censista no fue atendido” agregó.

Chiattellino destacó el trabajo que se realizó en Rivadavia y en su fracción en particular, “trabajé con 4 asistentes y 151 censistas, que se capacitaron, que se tomaron el tiempo para salir antes a recorrer. En ese recorrido previo ya vimos que había muchas más viviendas de las que aparecían en los datos, recibimos materiales en un 10% más por el aumento de población que se preveía, hace 12 años no había censo”.

Chiattellino comentó que este miércoles en algunos lugares se pasó hasta 3 veces y se trabajó hasta las 21:30. Citó el caso particular de una censista que tenía que realizar 32 viviendas y terminó censando 85.

