Julia Monasterio y Hugo Fernández, referentes locales del PRO, hablaron en el programa radial Punto y Aparte sobre la conformación del equipo de trabajo que desarrollan en el Distrito. Se refirieron a la visita del diputado nacional Diego Santilli días atrás a Fortín Olavarría.

Fue en el transcurso de 2021 cuando Monasterio y Fernández se pusieron al hombro la campaña de Santilli y desde ese momento no pararon de trabajar teniendo como objetivo armar un sólido equipo de trabajo.

“La llegada de Santilli no fue casualidad, queremos una propuesta federal para Rivadavia. Estamos recorriendo el camino con la mayor coherencia y humildad posible” destacó Monasterio.

“Vinimos a construir desde una mirada superadora que traiga renovación con chicos jóvenes, que nos permita caminar un destino diferente y poder dejar algo distinto” contó Fernández.

“Armar un equipo de trabajo de cara al 2023 es el objetivo principal, si eso trae como consecuencia armar una lista bienvenido sea pero no vamos presentarnos a una elección para buscar un puesto, no buscamos puestos, ni cargos, ni trabajar en la Municipalidad. No buscamos plata, no buscamos poder. No vamos a atacar a nadie, vamos a representar nuestros valores, venimos para aportar. Ojalá pronto tengamos nuestro organigrama, nuestro local y más referentes” enfatizó Monasterio.