“NO VOTAR LA MORATORIA PERJUDICA A LOS TRABAJADORES Y A UNAS 300 PERSONAS EN NUESTRO DISTRITO, FUTUROS JUBILADOS Y JUBILADAS”

POR HERNÁN ROMERO – ENCARGADO DE LA OFICINA LOCAL DE ANSES

Una reflexión para que la lucha política partidaria de este año no se lleve puesto los derechos de nuestros vecinos y vecinas.

Es necesario que podamos compartir con nuestros vecinos y vecinas cuál es la situación actual de nuestro sistema previsional. Para nuestro organismo es muy importante que nuestros coterráneos estén sabiendo como son las particularidades del sistema previsional y las particularidades políticas que hoy lo tienen en jaque, esto no hace más que perjudicar a nuestros futuros jubilados.

Muchas veces se naturalizan políticas que otorgan posibilidades de acceso a derecho como han sido las moratorias del año 2005 y 2014, que fueron prorrogándose hasta diciembre de 2022 y permitió que muchas mujeres y hombres que cumplían con la edad para jubilarse y no acreditaban los 30 años de aportes, a través de estas leyes puedan acceder al derecho de la jubilación y una vez jubilados poder ir pagando los aportes que faltaban.

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se trabajó para asegurar que la mayor cantidad de personas reciba una prestación mínima y lo mismo puede pensarse sobre el sistema de seguridad social en su conjunto, como fue la universalización de asignaciones familiares con la creación de la Asignación Universal por Hijo del año 2009 que logró universalizar el acceso a la seguridad social de todas las infancias.

El año pasado en el Congreso ingresó un nuevo Plan de pago de deuda previsional, que es una nueva moratoria, pero más novedosa porque permite a quienes aún no alcanzaron la edad jubilatoria y se encuentran a 10 años o menos de cumplir con dicha edad, comenzar a regularizar deuda de aportes para poder acceder a la jubilación cuando cumpla la edad requerida, afianzando la cultura previsional. Al mismo tiempo, es beneficioso en términos de recaudación para el sistema, por lo que no hay motivo para que la oposición no quiera, al menos, sentarse a discutirlo.

¿Qué fue lo que pasó?

Esta ley tuvo su media sanción en el Senado y cuando llegó a la Cámara de Diputados, la enorme irresponsabilidad de la oposición en el Congreso Nacional puso en jaque la inclusión al sistema previsional de miles de argentinas y argentinos, no dando quórum para realizar la sesión.

Sin esta ley, tan solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres logran reunir el requisito de 30 años de aportes al llegar a la edad de jubilarse. La aprobación de la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional permitiría a más 800.000 argentinos y argentinas iniciar su trámite jubilatorio y acceder al sistema previsional.

En nuestro distrito en particular unas 300 personas perderán la posibilidad de acceder a su jubilación si esta Ley no se aprueba.

Mediante esta iniciativa se quiere evitar que las personas que no pudieron completar los 30 años de aportes tengan que recurrir a la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que solo permite acceder al 80% del haber mínimo y a la que solo se puede acceder a los 65 años de edad, incluso para las mujeres y que dicho beneficio no es pensionable al momento de fallecer el titular por lo que el cónyuge o conviviente no puede tramitar beneficio alguno.

En el 2022 se jubilaron 744.000 argentinos y argentinas y el presupuesto 2023 ya está votado. Se obstaculiza sin fundamentos una política que afecta, no al gobierno, sino a nuestro pueblo.

El proyecto de Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional es una medida urgente para que puedan jubilarse de inmediato quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria que no tienen los 30 años de aportes realizados y una vez más la mezquindad política obtura derechos a nuestro pueblo.

Desde este humilde lugar bregamos para que los futuros jubilados y jubiladas estén sabiendo cuales son las circunstancias políticas por las cuales no podrán acceder a un futuro beneficio, quienes y desde que lugar partidario y político obstruye el derecho al acceso de los beneficios del organismo al que represento.