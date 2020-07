«NO VOY A PERMITIR QUE LE ROBEN UN EDIFICIO HISTÓRICO A LOS RIVADAVIENSES»

Compartir esta Noticia







POR JAVIER REYNOSO | INTENDENTE DE RIVADAVIA

Estoy solicitando a la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados de la provincia ser escuchado ante el absurdo e insólito proyecto que tratarán mañana, en el que se plantea la expropiación al pueblo de Rivadavia de todo el predio de la Casa de la Cultura, para otorgárselo al dominio privado de la Comunitaria (MTE – CTEP).

Realmente es vergonzoso, en estos momentos difíciles, tener que estar discutiendo y solicitando estas cosas. Es vergonzoso que aprovechen a hacer sus negocios entre gallos y medianoche, y –sobre todo- a espaldas del pueblo.

Lo expreso porque me enoja e indigna. Mientras los rivadavienses estamos luchando, como el resto del país, para sobrellevar estos momentos difíciles, debemos además ser víctimas de algunos que ejercen la violencia institucional, en favor de estructuras paraestatales, propias de las peores prácticas fascistas.

Pido disculpas por manifestarlo en estos momentos, donde nuestro foco está en cuidarnos, a nosotros y a los demás; cuidarnos como vecinos. Pero, como Jefe Comunal, también es mi obligación, siendo que lo vengo observando y sufriendo. Es mi obligación advertir y proteger a mi pueblo, para que no se sigan avasallando sus derechos; para que su patrimonio no quede en manos de unos pocos; para que juntos protejamos nuestras instituciones y la democracia. Los rivadavienses somos un ejemplo en herramientas de democracia directa, y no podemos permitirnos perder esa conquista.

NOTA RELACIONADA: LA COMUNITARIA RESPONDIÓ A REYNOSO