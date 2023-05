“NOS SOY CULPABLE DE MI ENFERMEDAD, PERO SI SOY RESPONSABLE DE MI RECUPERACIÓN”

Compartir esta Noticia

Gustavo, un vecino de 51 años de nuestra ciudad contó cómo lucha contra su adicción al alcohol. Su historia de vida, el tratamiento en Alcohólicos Anónimos y cómo vive hoy.

“El alcoholismo es una enfermedad espiritual, no hay una medicación, una vacuna, no hay nada que te pueda ayudar. Estoy en el Grupo Renacer de Alcohólicos Anónimos en Trenque Lauquen. Hace 8 años que voy todos los domingos a Trenque Lauquen. Soy un alcohólico en recuperación. Tuve dos recaídas” comenzó diciendo.

DIVERSIÓN QUE TERMINÓ EN ADICCIÓN

“Empecé como una diversión, salir a los boliches, a los bailes y me pasaba de copas. No tenía fondo, el fondo mío era a terminar. Empecé a los 17 años a consumir alcohol, luego se agravó, agarré una adicción total al alcohol” detalló.

EL ALCOHOL TE DEJA SOLO

“La familia sufre, uno arrastra muchas cosas, la familia, la pareja. Cuando estás consumiendo no te importa nada, ni la salud propia ni el daño que podes causar en otra persona. El alcohólico es muy mentiroso, te niega la enfermedad. Empezas a esconder las botellas. El alcoholismo es una enfermedad lenta, silenciosa y mortal. Tomaba todos los días y a cualquier hora, fui muy tomador de whisky. El alcohol te lleva a la muerte. Hoy en día llevo 8 años de sobriedad” contó Gustavo.

ESTAR SOBRIO, UN OBJETIVO DIARIO

“La felicidad mía hoy es estar sobrio. En la etapa anterior no fui feliz. Ahora siento las cosas, mi corazón sabe, mi cuerpo sabe que es lo que me hace bien y que me hace mal. Cuando estás consumiendo alcohol estás anestesiado, no escuchas, no te importa nada” manifestó.

ANGUSTIA, CULPA…

“Digo que es una enfermedad espiritual porque te agarra culpa, angustia, es un círculo que te lleva a tomar alcohol. Es difícil salir, se necesita mucha fuerza de voluntad, también soy muy creyente. La iniciativa la tiene que tener uno, cuando reconoces que es alcohólico, ahí uno puede arrancar en Alcohólicos Anónimos. El alcohol me afectó el páncreas, tengo diabetes. El alcoholismo es una enfermedad para toda la vida, se lucha día a día, no estoy curado de nada. Nos soy culpable de mi enfermedad, pero si soy responsable de mi recuperación. Hay que confiar en la familia, no dejarse atrapar por ninguna droga para cubrir un vacío emocional” culminó.