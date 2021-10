“NUESTRO OBJETIVO ERA PODER HACER LA PLANTA LÁCTEA EN RIVADAVIA, PERO ES COMPLICADO LLEVAR ADELANTE ALGÚN PROYECTO, LAS OPORTUNIDADES NO SON PARA TODOS”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el Ing. Agrónomo Manuel Martino, referente de La Comunitaria, habló sobre la planta láctea que desarrollaron en el Parque Agroalimentario de General Pico y que a fines de 2021 se pondrá en funcionamiento.

“Estamos finalizando la planta. Con La Comunitaria empezamos a crecer en el tema productivo y ahora nos lanzamos a abrir la fábrica. Creemos que vamos a inaugurar antes de fin de años” indicó.

“La idea siempre la tuvimos, quisimos armar alguna fábrica que genere valor agregado, trabajo y productos alimenticios. Lo lácteo es complicado, los precios de leche y quesos están muy caros. Aprovechamos un programa de Desarrollo Social que tiene que ver con alimentos de cercanía y el Gobierno de La Pampa nos ofreció un terreno de manera gratuita y no pudimos decir que no” amplió.

Al ser consultado si habían pedido al municipio de Rivadavia un espacio para desarrollar este proyecto Martino fue tajante, “no lo pedimos porque sabemos que nos van a decir que no, en América tenemos comedor que brinda 200 viandas diarias, trabajamos la problemática de adicciones, tenemos talleres de oficio y un grupo de construcción que refacciona de manera gratuita casas de abuelos y así y todo no hemos tenido una reunión con el municipio, imagínate si les pedimos un terreno en el sector industrial, ya no perdemos el tiempo”.

“La Pampa tiene un Parque Agroalimentario, para este tipo de emprendimientos ya te cede un lote con servicios, dispone de gas natural, cloacas, luz eléctrica y agua potable, están bien organizados, nuestro objetivo era poder hacerla en Rivadavia” detalló.

EL DATO: Martino contó que la planta podrá procesar 1500 diario de leche para hacer quesos y ensachetar leche. “Vamos a llegar con productos a Rivadavia, la idea es tener un venta directa.

“En América es complicado llevar adelante algún proyecto, las oportunidades no son para todos, si se tiene alguna oportunidad lo haríamos acá. Pero hemos tenido muchos ataques, hasta el municipio nos hizo una manifestación, nosotros respondemos con trabajo, lamentablemente esta fábrica no se pudo traer para acá” finalizó.